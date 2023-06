TuS Essen-West 81 spielt in der nächsten Saison in der Kreisliga A. Allzu lange möchte sich der Essener Klub in dieser Spielklasse allerdings nicht aufhalten.

Eine enttäuschende Bezirksliga-Saison endete für TuS Essen-West 81 am vergangenen Sonntag auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Abstieg stand bereits zwei Wochen zuvor fest, aber durch die 1:4-Niederlage gegen den ESC Preußen rutschten die Westler sogar noch auf Rang 15 ab.

Trotz des bitteren Abstiegs sind die Personalplanungen beim kommenden Kreisligisten schon sehr weit fortgeschritten. Acht Zugänge und 17 Abgänge vermeldete Sportchef Kevin Puhan am Donnerstag (08. Juni). Dass das Kompetenz – und Trainerteam auch ligenunabhängig fast komplett zusammen bleibt, betonte Puhan schon vor dem feststehenden Abstieg. Einzig auf der Torwarttrainer-Position stellt sich Essen-West 81 neu auf: Marco Portz tritt die Nachfolge von Christian Baltus an.

Insgesamt zeigt sich der TuS-Sportchef zufrieden mit dem aktuellen Stand der Kaderplanung. Es sind nur noch drei, vier Positionen vakant, die bald besetzt werden sollen: "17 Abgänge hören sich natürlich nach einem großen Umbruch an, aber man muss wissen, dass da viele Spieler dabei sind, die gar keine Rolle gespielt haben. Vielleicht war unser Kader auch zu groß. Nicht Masse ist Klasse, wie man so schön sagt. Das haben wir definitiv in diesem Jahr gelernt. Wir sehen uns gut gerüstet für die kommende Kreisliga-Saison. Der Kader ist vom Alter und der Erfahrung her sehr ausgeglichen."

Das Ziel der Westler ist klar: Mit dem Trainingsauftakt am 02. Juli beginnt die Mission Wiederaufstieg. So schnell wie möglich möchte TuS Essen-West 81 in die Bezirksliga zurückkehren – auch wenn das kein leichtes Unterfangen wird.

Einen Aufstieg kann man nicht planen, aber wir wollen wieder angreifen! Wir hoffen auf eine erfolgreiche Saison und wollen den Traum Wiederaufstieg dann auch mit Leben füllen. Kevin Puhan.

Der 35-jährige Puhan zeigt sich angriffslustig: "Einen Aufstieg kann man nicht planen, aber wir wollen wieder angreifen! Wir hoffen auf eine erfolgreiche Saison und wollen den Traum Wiederaufstieg dann auch mit Leben füllen."