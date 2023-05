Bezirksligist TuS Essen-West 81 kämpft um den Klassenerhalt. Das Trainer-Team bleibt auch im Abstiegsfall zusammen.

Ende Juni 2022 trennte sich Bezirksligist TuS Essen-West 81 von seinem Trainer Mike Sauer und stellte Christian Luvuezo, einen ehemaligen Oberliga-Spieler, als Nachfolger vor. Es gab einen großen Umbruch im Kader und das Ziel war von Beginn an klar formuliert: Klassenerhalt!

Ob die Westler allerdings auch 2023/24 in der Bezirksklasse spielen, hängt aktuell am seidenen Faden. Zwei Spieltage vor dem Saisonende steht TuS auf einem Abstiegsplatz und hat drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Am Sonntag (21. Mai, 11 Uhr) steht zudem das schwierige Auswärtsspiel beim Spitzenreiter SG Schönebeck auf dem Programm – nicht die allerbesten Voraussetzungen.

Unabhängig vom Ausgang der Saison spricht Sportchef Kevin Puhan seinem Trainer allerdings eine Jobgarantie aus und zeigt sich mit der Arbeit von Luvuezo zufrieden. Gegenüber RevierSport erklärt Puhan:

"Für Lu ist es seine erste Trainerstation. Mit Robin Seidel hatten wir vor der Saison zudem einen Co-Trainer gefunden, der mit Essen-West 81 sehr verbunden ist und das Trainerteam komplettiert hat. Für uns alle ist es ein riesiges Lernjahr. Wir haben auch Fehler gemacht und lernen stets dazu. Was mir gerade an Lu gefällt ist, dass er sehr akribisch arbeitet. Wir tauschen uns sehr oft aus. Gefühlt ist er sechs der sieben Tage mit Fußball beschäftigt und versucht sich immer zu verbessern und weiterzuentwickeln. Eine Spielidee ist definitiv erkennbar und auch seine Trainingsmethoden gefallen mir."

Die zweigleisigen Planungen laufen bei "81" bereits auf Hochtouren. Klar ist aber, dass der Trainer nicht infrage steht und bei einem Abstieg die Möglichkeit bekommen würde, einen Neuaufbau einzuleiten.

"Gerade Lu und Robin sind am Anfang ihrer Trainerkarriere. Da ist noch Luft nach oben. Ich nehme die beiden aber definitiv in Schutz. Egal, wie die letzten Spiele ausgehen: wir greifen in der nächsten Saison gemeinsam wieder an. In den letzten fünf Jahren gab es bei TuS eine hohe Fluktuation auf der Trainerbank. Wir werden aber jetzt auf unsere Arbeit aufbauen. Für uns ist Kontinuität wichtig und wir glauben dadurch einen Mehrwert für die kommende Spielzeit zu haben", blickt Puhan voraus.

Spätestens am 04. Juni werden die Westler wissen, in welcher Liga sie ab dem Sommer an den Start gehen werden. In jedem Fall mit dabei: Christian Luvuezo und Robin Seidel.