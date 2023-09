Kreispokal Essen: Elfmeter-Krimi für Mintard - deutlicher Schönebeck-Sieg

Im Essener Kreispokal läuft die zweite Runde. Überraschungen blieben am Dienstagabend aus.

Seit Dienstagabend stehen vier weitere Teilnehmer der dritten Kreispokal-Runde in Essen fest. Mit dem Weiterkommen von Preußen Eiberg, der SG Schönebeck, Blau-Weiß Mintard und Croatia Essen blieben größere Überraschungen aus.

Bezirksligist SuS Niederbonsfeld war beinahe eine gelungen. Er zwang den Landesligisten Blau-Weiß Mintard ins Elfmeterschießen und verlor im Gesamtresultat mit 6:8.

Es war ein wildes Duell, das sich beide Teams lieferten: Noch in der ersten Halbzeit drehte Mintard einen 0:2-Rückstand in ein 3:2, beim Stand von 3:3 ging es in die Verlängerung. Dort ging Niederbonsfeld erneut in Führung, erst in der 120. Minute rettete Etinosa Igbionawmhia die Blau-Weißen ins Elfmeterschießen, wo sie sich als nervenstärker bewiesen.

Ein Sieg gegen ein klassenhöheres Team gelang Preußen Eiberg. Der B-Ligist kegelte den A-Liga-Aufsteiger SV Borbeck raus. Mit 0:2 lagen die Eiberger bis kurz vor der Halbzeit zurück. Dann drehten sie das Spiel. Für das vorentscheidende 4:2 sorgte Sascha Carrasco Nagusch zu Beginn der Schlussphase (79.).

Derweil löste Landesligist SG Schönebeck seine Aufgabe beim TuS Essen-West 81, ohne für Spannung zu sorgen. Mit 4:0 führte die SGS zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und als bei West nach zwei Anschlusstreffern kurzzeitig Hoffnung aufkeimte, zog Schönebeck durch einen Doppelpack von Avni Yirmibes (84., 90.) auf 6:2 davon.

Im vierten Spiel des Abends sicherte sich der SC Werden-Heidhausen einen Platz im Achtelfinale. Das 3:1 bei NK Croatia war ein umkämpftes: Nach der Werdener Führung durch Max Richter (30.) schlug Croatia durch Antonio Ikic zurück (45.). Erst nach 79 Minuten die erneute Führung für den SC: Björn Homberg traf per Strafstoß. In der Nachspielzeit erhöhten die Gastgeber auf 3:1.

Zum Auftakt der zweite Runde hatte der FC Kray vergangene Woche einen 4:1-Sieg gegen Titelverteidiger Burgaltendorf gefeiert.

Kreispokal Essen: Die zweite Runde im Überblick

SV Burgaltendorf - FC Kray 1:4

Preußen Eiberg - SV Borbeck 4:2

TuS Essen-West - SG Schönebeck 2:6

SuS Niederbonsfeld - Blau-Weiß Mintard 6:8 n. E.

SC Werden-Heidhausen - NK Croatia 3:1

Mittwoch, 27. September

VfB Frohnhausen - Rüttenscheid Rebels

SV Leithe - Sportfreunde Altenessen

FC Karnap - Heisinger SV (alle 19.15 Uhr)

Barisspor Essen - Vogelheimer SV (19.30 Uhr)

Donnerstag, 28. September

DJK SG Altenessen - Sportfreunde Niederwenigern

SuS Haarzopf - ESC Rellinghausen (beide 19 Uhr)

SG Kupferdreh-Byfang - FSV Kettwig

SC Frintrop - FC Stoppenberg (beide 19.30 Uhr)

Mittwoch, 4. Oktober

Bader SV - SpVgg Steele

TC Freisenbruch - DJK Sportfreunde Katernberg (beide 19 Uhr)

RuWa Dellwig - TuSEM Essen (19.30 Uhr)