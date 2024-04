"OR": Olaf Rehmann ist mit seinem Team seit vier Spielen - zwei Siege, zwei Unentschieden - ungeschlagen.

In der Landesliga Staffel 2 am Niederrhein geht es im Abstiegskampf heiß her. Ein Essener Team konnte sich nun mit einem Sieg Luft verschaffen.

Der angestrebte Klassenerhalt in der Landesliga rückt für die SG Schönebeck immer näher. Die Elf von Trainer Olaf Rehmann nahm beim 2:0-Auswärtserfolg gegen den direkten Konkurrenten SpVgg Steele 03/09 drei wichtige Punkte mit zurück an die Ardelhütte. Mann des Tages war Mahde Hadekhalaf Kaeede, der in der 69. Minute mit einem wuchtigen Kopfball zunächst die SGS-Führung besorgte und dann in der 81. Minute Steele-Torwart Adrian Wolbeck unter Druck setzte, den Ball erkämpfte und auf Marco Langer ablegte, der keine große Mühe mehr hatte, den 2:0-Endstand zu besorgen. SGS-Trainer Rehmann schnaufte nach dem Spiel einmal kurz durch, war er doch mit dem Auftritt seiner Mannschaft nach den ersten 45 Minuten alles andere als zufrieden: "Wie wir das Spiel aber dann in der zweiten Halbzeit immer mehr an uns gezogen haben und als Einheit aufgetreten sind, hat mir deutlich besser gefallen. Am Ende ist der Sieg sicherlich verdient." Als Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt wollte der Coach das Ergebnis noch nicht bewerten: "Aber es sind natürlich drei ganz wichtige Punkte für uns gewesen." Sechs Spieltage vor Schluss liegen die Schönebecker sieben Punkte über dem Strich. Das SGS-Restprogramm liest sich aber keinesfalls einfach: Es geht noch gegen Blau-Weiß Dingden (2. Tabellenplatz), Blau-Weiß Mintard (8.), Sportfreunde Lowick (4.), FSV Duisburg (18.), SV Budberg (5.) und SGE Bedburg-Hau (15.). Der Letztgenannte Gegner liegt aktuell fünf Punkte hinter der SGS auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Gut möglich, dass es sogar noch am letzten Spieltag, dann muss Schönebeck nach Bedburg-Hau reisen, zu einem echten Endspiel um den Klassenerhalt kommen könnte. Dieses Szenario möchte das Rehmann-Team aber natürlich verhindern und schon in den Wochen vorher für Klarheit sorgen. Mit der Leistung wie beim 2:0 in Essen-Steele ist das auf jeden Fall möglich.

