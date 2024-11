SGS-Torhüterin Sophia Winkler feiert ihr Debüt in der Nationalmannschaft. Auch wenn sie sich beim 6:0 nicht auszeichnen konnte, gab es ein Lob vom Bundestrainer.

Für Sophia Winkler war es ein ganz besonderer Moment. Als Schiedsrichterin Zulema Gonzalez Gonzalez das Gastspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Züricher Letzigrund anpfiff, war Winkler ganz offiziell Nationalspielerin. Beim 6:0-Sieg in der Schweiz absolvierte die Torhüterin der SGS Essen am Freitagabend (29. November) ihr erstes Länderspiel.

Anstelle der angeschlagenen Stina Johannes, die wegen muskulärer Probleme passen musste, erlebte sie 90 recht entspannte Minuten im deutschen Tor. Denn gegen überfordert wirkende Schweizerinnen zeigten die deutschen Frauen nach einer 1:0-Pausenführung eine überragende zweite Hälfte.

Vor allem Cora Zicai (SC Freiburg), wie Winkler ebenfalls mit ihrem DFB-Einstand, konnte mit ihrem Premierentor nach Einwechslung glänzen und sich deutlich mehr auszeichnen als die SGS-Torfrau. „Zu Null spielen im ersten Länderspiel ist schon mal sehr gut für Sophia. Sie hatte nicht viele Aktionen, aber die hat sie gut gelöst“, erntete sie dennoch ein Lob von Cheftrainer Christian Wücks Fazit.

Dabei muss es nicht bleiben, denn für die erst 21-Jährige und die DFB-Frauen ist am Montag (2. Dezember, 20.30 Uhr) Italien im letzten Länderspiel des Jahres zu Gast in Bochum. Wer das DFB-Tor hüten wird, ist aber noch nicht klar.

Schweiz - Deutschland 0:6 (0:1) Schweiz: Herzog - Beney (57. Baumann), Maritz, Calligaris, Stierli, Riesen (84. Terchoun) - Vallotto (57. Bienz), Sow, Schertenleib (57. Mauron) - Crnogorcevic (74. Csillag), Lehmann (46. Piubel). - Trainerin: Sundhage. Deutschland: Winkler - Gwinn (46. Wolter), Hendrich, Minge, Linder - Nüsken (63. Sehitler), Senß (77. Gräwe) - Cerci (67. Endemann), Dallmann (46. Freigang), Bühl (46. Zicai) - Schüller. - Trainer: Wück. Schiedsrichterin: Zulema Gonzalez (Spanien). Tore: 0:1 Nüsken (43.), 0:2 Freigang (50.), 0:3 Schüller (56.), 0:4 Freigang (64.), 0:5 Zicai (73.), 0:6 Schüller (90.+1). Zuschauer: 17.306 (in Zürich).

Neben Winkler und der ehemaligen MSV-Akteurin Ena Mahmutovic gibt es im Torhüterinnenteam einen Wechsel: da Johannes weiter ausfällt und bereits abreiste, nominierte Nationaltrainer Wück Rafaela Borggräfe (SC Freiburg) nach. Auch Mahmutovic, die im Sommer zu den Bayern wechselte, könnte ihre Premiere mit dem Bundesadler auf dem Trikot sein.

Tolle Nachrichten also für die SGS. Dabei läuft es den Klub in der Bundesliga derzeit gar nicht. Fünf Pflichtspiele warten die Essenerinnen bereits auf ein Tor, holten in dieser Zeit lediglich ein torloses Remis gegen RB Leipzig. Seit dem 11. Oktober hat die SGS keinen Sieg mehr eingefahren, auf Turbine Potsdam (nur ein Punkt) auf dem einzigen Abstiegsplatz sind es beruhigende sieben Zähler Vorsprung.

Nach der Länderspielpause steht für Winkler direkt der nächste Kracher auf dem Programm, denn am 11. Spieltag der Bundesliga ist Meister FC Bayern München zu Gast. Am kommenden Samstag (7. Dezember, 14 Uhr) rollt an der Hafenstraße der Ball.