Frauen-Bundesliga: Mit einer knappen 1:2-Niederlage musste die SGS Essen den Rückweg aus Frankfurt antreten.

Mit einer knappen Niederlage musste die SGS Essen den Rückweg aus Frankfurt antreten. Lilli Purtschellers Kopfballtor zum zwischenzeitlichen Ausgleich reichte trotz guter Leistung nicht zu einem Punktgewinn für die Essenerinnen, die dem Spitzenteam vom Main mit 1:2 unterlagen.

Schon zu Beginn der Partie sahen sich die Lila-Weißen dem großen Druck der Eintracht ausgesetzt, die die Spielkontrolle übernahm und auf die Führung drängte. Die SGS hielt gut dagegen und kam durchaus auch zu eigenen Torchancen.

Den ersten Hochkaräter verbuchte allerdings die SGE in der 20. Spielminute als Lisanne Gräwe per Bogenlampe aus der Distanz den Querbalken traf. Kurze Zeit später war es dann aber passiert. Die Essenerinnen bekamen den Ball im eigenen Strafraum nicht richtig geklärt und Geraldine Reuteler traf zur Führung für die Gastgeberinnen.

Praktisch im direkten Gegenzug fiel der Ausgleich. Beke Sterner brachte eine Flanke von rechts in den Sechzehner und nach einem Querschläger der Frankfurter Hintermannschaft war Lilli Purtscheller zur Stelle und köpfte den Ball über Torhüterin Stina Johannes hinweg in die Maschen.

Der Treffer bestärkte die Essenerinnen weiter, die gut dagegenhielten und bis zur Pause nicht allzu viele Chancen zuließen. So ging es mit einem Unentschieden in die Kabine. Auch nach dem Seitenwechsel standen die Schönebeckerinnen zunächst gut und kamen durch einen Fernschuss von Ramona Maier auch zum ersten Abschluss des zweiten Durchgangs, dem allerdings noch Tempo und Genauigkeit fehlten.

SGS Essen: Kim Sindermann - Lilli Purtscheller (87. Kassandra Potsi), Vanessa Fürst, Ramona Maier, Maike Berentzen (67. Laureta Elmazi), Laura Pucks (67. Nathasha Kowalski), Jacqueline Meißner, Annalena Rieke (87. Julie Terlinden), Lena Ostermeier (80. Paula Flach), Beke Sterner, Paulina Platner

In der Folge drehte Frankfurt auf und hatte schon in der 54. Spielminute die Riesenchance, als Lena Ostermeier einen Kopfball von Laura Freigang auf der Linie klären musste. Zwei Minuten später war es dann erneut Freigang, die auf der rechten Seite durchbrach und in die Mitte flankte, wo Lara Prasnikar das 2:1 für die SGE erzielte.

Die SGS ließ sich auch vom erneuten Rückstand nicht entmutigen und kam durch Annalena Rieke erneut zu einem Fernschuss, der das Tor aber verfehlte. Nach 71 Minuten steckte Rieke durch auf Purtscheller, die aber aus spitzem Winkel über den Kasten feuerte und kurz vor Abpfiff spielte sich die eingewechselte Paula Flach stark links durch, brachte den Ball ins Zentrum, aber Johannes war gerade noch mit der Hand zur Stelle und konnte die gefährliche Flanke entschärfen.

Da auch die SGE in Person von Reuteler und Freigang weitere Tormöglichkeiten ausließ, blieb es am Ende bei der knappen 1:2-Niederlage. „Ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen“, meinte SGS-Trainer Markus Högner auf der anschließenden Pressekonferenz.

„Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute taktisch sehr gut und diszipliniert gespielt. Wir hätten in manchen Situationen den Ball konsequenter klären müssen, so konnte Frankfurt zweimal in Führung gehen. Aber auch danach haben wir gefällig nach vorne gespielt und sind zu Chancen gekommen. Insgesamt ist der Sieg für Frankfurt aber verdient. Mit ein bisschen Glück hätten wir hier einen Punkt entführen können, können auf die Leistung aber aufbauen. Mit dieser Einstellung und der taktischen Disziplin bin ich überzeugt, dass wir nächste Woche wieder punkten können.“

Dann geht es für die SGS weiter in der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen Turbine Potsdam. Anstoß im Stadion an der Hafenstraße ist um 18:30.