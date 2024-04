Schalke U23 Jubel über "glücklichen" Last-Minute-Sieg - Gütersloh hadert mit Effizienz

Die U23 des FC Schalke 04 knüpfte am 31. Spieltag an die Leistungen der vergangenen Wochen an und siegte beim FC Gütersloh mit 3:1. Das sagten die Trainer zum Spiel.