BVB: Neue Nummer zwei kommt aus der 2. Bundesliga

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat für die neue Saison 2022/2023 einen Torhüter aus der 2. Bundesliga verpflichtet. Das gab der BVB am Freitag bekannt.

Borussia Dortmund hat wieder einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den siebten externen Zugang vorgestellt. Diesmal ist es ein Torhüter.

Nach den Abgängen von Roman Bürki (St. Louis City SC) und Marwin Hitz (FC Basel) sowie der noch unklaren Situation mit Marcel Lotka (Hertha BSC) musste der BVB auf der Position des Torwarts etwas tun. Gesagt, getan: Vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg wechselt Alexander Meyer (31) zum Vizemeister.

Zugänge: Karim Adeyemi (RB Salzburg), Niklas Süle (FC Bayern München), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Salih Özcan (1. FC Köln), Marcel Lotka (Hertha BSC), Alexander Meyer (Jahn Regensburg), Göktan Gürpüz, Jamie Bynoe-Gittens (beide eigene U19).

Meyer, der vor seinem Engagement in Regensburg unter anderem beim VfB Stuttgart spielte, hat in Dortmund den obligatorischen Medizincheck absolviert und anschließend einen bis zum 30. Juni 2024 datierten Vertrag unterschrieben.

"Alexander Meyer hat uns sowohl sportlich als auch menschlich überzeugt. In ihm bekommen wir einen sehr erfahrenen Torhüter, der Ruhe ausstrahlt und in den vergangenen Jahren als Stammkeeper in Regensburg gezeigt hat, dass er über hohe Qualität verfügt. Er war in den vergangenen Jahren zweifellos einer der stärksten Torhüter der 2. Bundesliga", betont der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl auf der BVB-Homepage.

Meyer, 1,95 Meter groß und künftig hinter Gregor Kobel die Nummer 2 zwischen den Pfosten des BVB, freut sich auf die neue Herausforderung: "Wenn ein Klub wie der BVB anruft, muss ich kein zweites Mal überlegen. Sportlich gesehen ist es ein absolutes Top-Team, und über die Atmosphäre im Stadion muss man gar nicht erst reden. Allein wenn ich an die Gelbe Wand denke, bekomme ich Gänsehaut. Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und auch darauf, ein Teil der BVB-Familie zu sein."