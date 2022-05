Borussia Dortmund: Große Verwirrung um Lotka-Transfer

Eigentlich stand der Wechsel von Marcel Lotka zur U23 von Borussia Dortmund bereits seit zwei Monaten fest. Nun sorgt Hertha BSC Berlin durch eine Klausel für Aufregung.

Ende Februar berichteten RevierSport und andere Medien von dem Wechsel von Marcel Lotka von Hertha BSC Berlin zur U23 von Borussia Dortmund. Am 1. März vermeldeten dann auch die Hauptstädter auf ihrer Homepage: „Unser U23-Torwart Marcel Lotka verlässt unseren Hauptstadtclub nach Saisonende und schließt sich zur Spielzeit 2022/23 der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund an.“

Hertha BSC zieht Klausel zur Vertragsverlängerung

Soweit war also alles klar. Doch nur zwei Monate später scheinen sich die Herthaner ihrer Sache nicht mehr so sicher. Statt des bereits feststehenden Abgangs solle es nun, wenn es nach den Berlinern geht, eine Vertragsverlängerung geben.

Wie der „kicker“ berichtet, haben die Herthaner eine Klausel, die Lotkas Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Diese sei von den Berlinern noch vor dem Ablauf am 30. April aktiviert worden. Da der Vertrag mit Borussia Dortmund allerdings bereits abgeschlossen und der Wechsel kommuniziert wurde, wird es nun kompliziert.

Borussia Dortmund geht weiter von Lotka-Transfer aus

Auf Seiten der Dortmunder sei man allerdings optimistisch, den 20-Jährigen wie erwartet im Sommer bei Schwarz-Gelb begrüßen zu dürfen. Wie transfermarkt.de aus dem Dortmunder Umfeld erfahren haben will bestehe man auf den bereits abgeschlossenen Vertrag mit Lotka. Außerdem sei eine einseitige Vertragsklausel zur Verlängerung nach Ansicht des BVB ohnehin unwirksam.

Dass sich Felix Magath und die Herthaner um den Torwart bemühen kommt nicht von Ungefähr. Noch vor wenigen Monaten galt Lotka in Berlin als Nummer fünf. Durch Verletzungen spülte es den Deutsch-Polen aber gegen den SC Freiburg, kurz vor Bekanntgabe des Wechsels, in die Startelf. Von dort ist er seither nicht mehr wegzudenken.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die beiden Vereine im Tauziehen um das junge Torwart-Talent einig werden. Sollte dem nicht so sein, wird wohl ein Sportgericht entscheiden müssen, in welchen Farben Lotka in der kommenden Saison aufläuft.