Schlag auf Schlag - nächster Zugang kommt aus Frankreich

Der FC Schalke 04 hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison vermeldet. Es ist ein Mittelfeldspieler aus Frankreich.

Beim FC Schalke 04 geht es Schlag auf Schlag: Nur etwa 24 Stunden, nachdem die Königsblauen ihren neuen Cheftrainer Frank Kramer vorgestellt hatten, präsentierten sie zwei Zugänge. Zunächst verkündeten sie, dass Tobias Mohr vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim kommt - am späten Nachmittag folgte die Bestätigung, dass auch Mittelfeldspieler Florent Mollet (HSC Montpellier) in der kommenden Saison für Schalke spielt.

Der 30-Jährige unterschrieb bei den Königsblauen einen Dreijahresvertrag. "Um in der Bundesliga bestehen zu können, benötigen wir Spieler in unseren Reihen, die der Mannschaft Erfahrung, Stabilität und die notwendige Cleverness geben können. Genauso jemand ist Florent", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. Er bezeichnete Mollet als "technisch sehr versiert und kreativ." Mollet ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der in Frankreich bisher über 300 Pflichtspiele bestritten hat, im internationalen Fußball aber noch nicht in Erscheinung trat.





Schalkes neuer Trainer Frank Kramer freut sich auf Mollet: "Er besitzt eine überdurchschnittliche Spielintelligenz und ein gutes Raumverhalten, das unser Offensivspiel variabler machen wird und gleichzeitig unsere Arbeit gegen den Ball bereichert. In den vergangenen Jahren hat er nur eine Handvoll Spiele verletzungsbedingt verpasst, das spricht für seine Professionalität."

Mollet begann seine Karriere in Dijon, übe US Créteil und den FC Metz wechselte er 2018 nach Südfrankreich. Mollet schaute sich am Mittwoch bereits die Veltins-Arena an und sagte: "Nach vielen Jahren in Frankreich freue ich mich riesig auf die Herausforderung Schalke 04 und die Bundesliga. Ich habe mich ganz bewusst für diesen Schritt entschieden und werde alles dafür tun, um mit der Mannschaft die Klasse zu halten."