Schalke: Spielidee, Transfers, Erwartungen: Das sagt Neu-Trainer Frank Kramer

Der FC Schalke 04 stellt Frank Kramer ab 14 Uhr auf einer Pressekonferenz als neuen Cheftrainer vor. Hier gibt es die Aussagen der S04-Verantwortlichen im Liveticker.

Knäbel über hohe Erwartungen

"Wir können nicht vor den Realitäten davonlaufen - wir sind nicht auf ein Trampolin gefallen, es war ein massiver Absturz, den wir erlebt haben. (...) Es darf nicht sein, dass wir in höchste Höhen steigen in den Ambitionen. (...) Persönliche Anfeindungen im Netz gehören sich nicht. Da gibt es eine rote Linie, für die wir kämpfen müssen. Das erschreckt mich persönlich im Einzelfall - auch wenn es eine Minderheit ist. Es ist viel wichtiger, dass wir unseren Weg mit Überzeugung weiter gehen. Wir können nicht vor der Realität davon laufen."

Kramer über seine Zeit in Bielefeld

"2021 haben wir es geschafft, die Klasse zu halten. Im letzten Jahr hatten wir einen Umbruch, hatten dann eine super Phase. Hinten raus haben ein paar Prozentpunkte gefehlt. Die Geschlossenheit, die wir dort gepflegt haben, brauchen wir hier jetzt auch. Ich habe in dieser Zeit viel gelernt und viel mitgenommen."

Kramer über Simon Terodde

"Er hat unglaubliche Fähigkeiten im Torabschluss, ist sehr verlässlich. Er ist letzte Saison vorneweg gegangen. Es ist Aufgabe der gesamten Mannschaft, ihn in Position zu bringen. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Es würde mich überraschen, wenn ich nicht in der Bundesliga treffen würde."

Hier sieht Kramer Bedarf im Kader

"Einen Torwart werden wir sicher brauchen, dann machen wir uns über die ein oder andere Position im Zentrum Gedanken machen. Es sind alles Dinge, die passen müssen. Da ordne ich mich komplett unter. Wir haben eine Idee, tauschen uns viel aus. Aber ein Spiel kommt zu Schalke 04 - und nicht zu irgendeinem Trainer."

Kramer über den potenziellen Neuzugang Tom Krauß

"Er ist ein sehr guter Spieler, hat bei mir in der Nationalelf gespielt. Er würde uns sehr gut zu Gesicht stehen."

Kramer: Dieser Typ Mensch bin ich

"Ich bin ein Arbeiter-Typ, der die Arme hochkrempelt. Ich bin ehrlich, offen und zugänglich, sehe auch die menschliche Seite der Spieler. Aber es braucht gewisse Leitplanken, das ist klar. Alles weitere wird man kennenlernen."

Schröder über Transfers

"Der Trainer ist für einen Neuzugang natürlich mit das Wichtigste. Aber der Verein hat Strahlkraft und einen gewissen Hintergrund. (...) Transfers sind ein langer Prozess. Jetzt wird es einfacher, wo der Cheftrainer feststeht. (...) Es geht los, wir haben schon einige Dinge umgesetzt, die wir bald bekanntgeben und sind fleißig dabei. Das ist ja vollkommen klar, dass der Kader noch ein gewisses Tuning braucht."

Kramer und Schröder über Torhüter Stefan Ortega

Kramer: "Er ist ein richtig guter Torwart, der richtig gute Leistungen in Bielefeld gezeigt hat. Ich schätze ihn sehr. Alles weitere ist Sache der Kaderplaner."

Schröder: "Er hat herausragende Leistungen gezeigt und sich einen Namen gemacht, war sogar im Dunstkreis der Nationalelf. Es ist aber ein Torwart, der ablösefrei ist und einen großen Markt genießt. Wir machen uns natürlich Gedanken über die Besetzung, da ist Stefan Ortega ein sehr interessanter Torhüter - aber nicht er alleine."

Rouven Schröder über die negative Reaktionen auf Kramers Wechsel

"Es ist eine Entscheidung, die getroffen wurde und jetzt bewertet wird. Da geht es gar nicht nur um Schalke, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Es hat mich nicht gewundert. Mich wundert es bei Menschen, die Respekt und Demut predigen und gegen Vorverurteilung sind - und das jetzt eigentlich machen. Wir werden unseren Weg nicht verlassen. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Wir sind überzeugt und strahlen das auch aus."

Kramer über negative Reaktion auf seine Verpflichtung

"Das ärgert mich nicht. Im Gegenteil, das spornt mich an. Wir wollen durch unsere Arbeit die Stimmung anders gestalten. Das muss man als Herausforderung sehen. Ich musste mir immer alles hart erarbeiten, habe nichts geschenkt bekommen. Daher ist mir die Situation nicht unbekannt."

Spielidee: Kramer geht ins Detail

"Wir müssen zunächst den Kader abwarten. Es ist schon wichtig, die Idee so zuzuschneiden, dass es für die Mannschaft passt. Mutig heißt, wenn der Gegner den Ball hat, so früh wie möglich zu attackieren und aktiv zu spielen, um schnelle Ballgewinne zu haben und schnell den Weg zum Tor zu finden. Mit Ball ist es so: Wenn es Abstoß gibt und wir rausspielen können, dann wollen wir das tun. Wenn wir im letzten Drittel angreifen, dann brauchen wir auch eine gute Spielerzahl vor dem Tor - diese Besetzung müssen wir gut vorbereiten. Da müssen wir präsent sein. (...) Wir wollen offensiv und defensiv ausschöpfen, um die Spiele erfolgreich zu gestalten. Wir werden viel Aufwand betreiben. Aber zum Erfolg gibt es nur die Treppe."

Kramer über sein persönliches Verhältnis zu Büskens

"Es ist sehr gut und komplett unproblematisch. Wir sind beide Menschen, die aufeinander zu gehen und offen und ehrlich sind. Ich schätze ihn sehr."

Noch ein weiterer Co-Trainer für Kramer?

"Es gibt viele Aufgaben in einem Trainerteam. Wir haben schon Gespräche geführt, wie wir das mal angehen wollen - ob wir da noch eine Ergänzung brauchen. Das machen wir vom inhaltlichen abhängig."

Kramer über sein neues Trainerteam und den Kontakt zu Büskens

"Ich sehe da überhaupt kein Problem. Ich bin sehr froh, dass ich Mike an meiner Seite habe. Kaum einer kennt und lebt den Verein so wie er. Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Trainerteams. Er kann uns unheimlich viel geben. Wir hatten gute Gespräche und kennen uns seit langer Zeit. Ich bin total froh, dass wir den Weg gemeinsam gehen können. Wir werden uns gut ergänzen. Mike ist ein ganz wichtiger Partner für mich."

Schwierigkeiten bei der Suche wegen Büskens?

Rouven Schröder: "Man spricht sehr integer und inhaltlich mit den Kandidaten. Büskens hat einen überragenden Job gemacht und uns zum Aufstieg geführt. Dass er und Matthias Kreutzer maßgebliche Teile des Trainerteams sind, war klar und in den Gesprächen gesetzt. Wir sind froh, dass Buyo bei uns ist. Wir wollten einen Cheftrainer verpflichten, der in den Austausch mit ihm geht. (...) Frank hat mit dem Trainerteam gesprochen, bevor er sich entschieden hat. Wer hier zusagt, der muss den Weg mit uns gehen."

Rouven Schröder über den Prozess der Trainersuche

"Der grundsätzliche Trainermarkt hat sich ziemlich verändert. (...) Wir haben unseren Weg aber klar skizziert. Die Person muss zum Verein passen und mit dem gesamten Team zusammenarbeiten können und wollen. Wir setzen auf unsere Mitarbeiter und haben jetzt den Kopf dazu gefunden. Wir haben auch mit anderen Kandidaten gesprochen, das ist ja auch völlig legitim."

Kramer über den Prozess bis zu seiner Verpflichtung

"Rouven und ich kennen uns seit vielen Jahren. In der letzten Zeit wurde der Austausch intensiviert. (...) Ich habe nicht lange gebraucht, um mich zu entscheiden."

Kramer über seine Spielidee

"Fußball, der zu Schalke passt. Wir wollen leidenschaftlich spielen und mutig sein. Wir wissen, dass wir in der Bundesliga auch stabil sein müssen. Es liegen große Herausforderungen vor uns. Wir müssen immer aktiv sein. Wenn der Gegner uns spielen lässt, dann wollen wir das tun. In der Bundesliga muss man aber auch anpassungsfähig sein. Mit Leidenschaft und Brennen im Herzen wollen wir so spielen, dass die Fans nach Hause gehen und sagen: Das ist unser Schalke 04."

Frank Kramer stellt sich vor

"Ich bin superglücklich, hier zu sein. Schalke ist ein ganz toller Verein. Allein über 160.000 Mitglieder, viele Millionen Fans - einer der größten Vereine in Deutschland. Es ist etwas ganz besonderes. Im Team kenne ich den einen oder anderen schon ganz gut. Ich bin super happy, auf dem Weg zu unserem großen Ziel mit anpacken zu dürfen."

Schröder begründet Kramer-Entscheidung

"Keine einzige Person kann an diesem Verein alleine Dinge entwickeln. Unser Weg geht gemeinschaftlich. Dementsprechend ist die Wahl auf Frank Kramer gefallen. Unsere Abteilung - Co-Trainer, Staff, Scouting, Ärzte - alle haben ein Teil zu unserem Erfolg beigetragen. Diese Mitarbeiter wollen wir weiter fördern. Frank Kramer steht an der Spitze der Abteilung. Ein Teamplayer mit Leadership, der die Gruppe anführt, aber auch Dinge zulässt. Der Experten um sich scharrt, um zu lernen und bessere Entscheidungen zu treffen. Er hat viel Erfahrung im Profibereich gesammelt. Frank ist empathisch und ehrgeizig. Sein Naturell gleicht meinem: Weniger reden, mehr machen. Ich kenne ihn schon lange und bin überzeugt von seiner Wahl."

Knäbel über die Trainersuche

"Für Rouven (Schröder, Anm. d. Red.) und mich kam nur eines in Frage: Die Fortführung unseres Schalker Wegs. (...) Wir wollen Fachabteilungen aufbauen, die unsere Spieler weiterbringen. Wir wollen dieses Wissen auf Schalke unabhängig von Trainerwechseln aufbauen. Wir wollen Trainern ein Umfeld aufbauen, in dem sie Spieler entwickeln können. Die Suche war ein dynamischer Prozess. Wir waren zu jeder Zeit Handlungsfähig und in der Entscheider-Rolle."

Sportvorstand Knäbel begrüßt die Runde

Knäbel: "Die Freude bei mir persönlich ist sehr groß. Es ist die erste Pressekonferenz seit einem Jahr als Erstligist. Ich freue mich, Frank Kramer als neuen Cheftrainer vorstellen zu dürfen. Mein Dank gilt zuerst unseren Gremien. (...) Der Austausch war gewohnt konstruktiv, aber auch kritisch. Er war vertraut und und geschlossen."

Beginn der Pressekonferenz

Es geht los. Sportvorstand Peter Knäbel, Sportdirektor Rouven Schröder und Neu-Trainer Frank Kramer haben auf dem Podium neben Sprecher Mark Siekmann Platz genommen

Nach langer Trainersuche gibt es Vollzug beim FC Schalke 04. Mit Frank Kramer steht der neue Cheftrainer fest, darüber berichtete unter anderem die WAZ. Am Dienstag wird der 50-Jährige auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Hier gibt es die Aussagen der Verantwortlichen im Liveticker. Beginn der PK ist um 14 Uhr.

Rund eine Stunde vor Beginn der Medienrunde hat Schalke den Wechsel von Kramer offiziell gemacht. Er erhält einen Vertrag über zwei Saisons. Die weiteren Hintergründe und Aussagen von der Beteiligten lesen Sie hier.

Die bisherige Trainerlaufbahn von Frank Kramer

März 2021 - April 2022: Trainer Arminia Bielefeld (44 Spiele, 1,05 Punkte im Schnitt)

Juli 2019 - Juni 2020: Nachwuchsleiter RB Salzburg

Juli 2018 - Juni 2019: Trainer Deutschland U18 (7 Spiele, 1,43 Punkte)

August 2017 - Juni 2018: Trainer Deutschland U20 (7 Spiele, 2,43 Punkte)

September 2016 - Juli 2017: Trainer Deutschland U19 (13 Spiele, 1,85 Punkte)

Juli 2015 - November 2015: Trainer Fortuna Düsseldorf (17 Spiele, 0,94 Punkte)

Juli 2011 - März 2013: Trainer TSG Hoffenheim U23 (57 Spiele, 1,94 Punkte)

Juli 2009 - Juni 2011: Greuther Fürth U23 (64 Spiele, 1,48 Punkte)

Juli 2005 - Juni 2019: Greuther Fürth U19 (104 Spiele, 1,32 Punkte)