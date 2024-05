SpVgg Greuther Fürth 15:30 FC Schalke 04 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Wie so oft werden am letzten Spieltag viele Spieler verabschiedet. So auch beim TSV 1860 München und dem VfB Lübeck.

Die Planungen für die kommende Regionalliga-Nord-Saison laufen beim VfB Lübeck im Hintergrund seit einigen Wochen auf Hochtouren. Sportvorstand Sebastian Harms und der neue Cheftrainer Guerino Capretti haben zuletzt ihre Vorstellungen abgeglichen und Gespräche mit allen Spielern des aktuellen Kaders geführt. Das Ergebnis: Zwölf Spieler des Drittliga-Absteigers werden die Lohmühle verlassen. Vor dem Spiel gegen Rot-Weiss Essen wurden Yannic Stein (zurück zu Union Berlin) und Robin Velasco (Viktoria Köln), Kapitän Tommy Grupe (Karriereende), Pascal Breier, Mattis Daube, Mats Facklam, Aaron Herzog, Kimmo Hovi, Jannik Löhden, Sören Reddemann, Morten Rüdiger und Ulrich Taffertshofer (alle Ziel unbekannt) verabschiedet. Und auch beim TSV 1860 München war in Sachen Verabschiedungen vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld einiges los. Gleich 13 Mann verlassen die Löwen. Dazu gehört auch Phillipp Steinhart, der insgesamt 17 Spielzeiten beim TSV 1860 München verbracht hat. Als Zwölfjähriger war er 2004 vom SC Fürstenfeldbruck zu den Junglöwen gewechselt. Dort konnte er auf Anhieb überzeugen, kam in der U16 und U17 sogar zu drei Einsätzen in der DFB-Auswahl. Mit den A-Junioren des TSV 1860 scheiterte er 2012 erst im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft knapp am 1. FC Kaiserslautern. Mit 20 Jahren gab Phillipp Steinhart sein Profidebüt unter Trainer Reiner Maurer gegen Hansa Rostock. Es sollte sein einziger Zweitliga-Einsatz bleiben. Ab 2014 verbrachte er drei Jahre in der Fremde, kehrte zum Neuanfang der 1860-Profis in der Regionalliga Bayern zurück. Seitdem war der Linksverteidiger eine feste Größe, bis ihm zuletzt Verletzungen zu schaffen machten. Insgesamt absolvierte Phillipp Steinhart seit seiner Rückkehr 2017 zu den Löwen 29 Spiele in der Regionalliga Bayern (1 Tor/8 Assists), zwei Aufstiegsspiele zur 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken, 177 Drittliga-Partien (18/31), sechs DFB-Pokal-Spiele (2/0) und neun Partien im Toto-Pokal (0/3). Zudem verlassen Fynn Lakenmacher (SV Darmstadt 98), Milos Cocic, Mansour Ouro-Tagba, Julius Schmid, Devin Sür, Albion Vrenezi, Kilian Ludewig, Kaan Kurt, Niklas Tarnat, Manfred Starke, Eroll Zejnullahu (alle Ziel unbekannt) und Abdenego Nankishi (war von Werder Bremen ausgeliehen) die Grünwalder Straße.

