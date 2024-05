Einen Tag nach dem Saisonende 2023/2024 hat der Wuppertaler SV den vierten Zugang für die Serie 24/25 vorgestellt.

Der Wuppertaler SV hat am Pfingstsonntag (19. Mai) Verpflichtung von Dildar Atmaca bekannt gegeben. Der 21-jährige Offensivspieler wechselt vom Liga-Konkurrenten 1. FC Bocholt an die Wupper.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Atmaca 19 Spiele (ein Tor, drei Vorlagen) für den Vize-Meister, der den Wuppertaler SV auf Rang drei verdrängte.

Atmaca bringt trotz seines jungen Alters bereits einiges an Erfahrung mit nach Wuppertal. Er spielte unter anderem schon bei Preußen Münster und absolvierte zudem zehn Einsätze in der 3. Liga für die Würzburger Kickers.

"Dildar Atmaca ist einer der schnellsten Spieler in der Liga und zudem sehr trickreich. Ich bin froh, dass er sich trotz anderer Anfragen für uns entschieden hat und dass so ein talentierter Spieler den Weg mit dem WSV zusammengehen möchte", freut sich WSV-Manager Gaetano Manno.





"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim Wuppertaler SV und kann es kaum erwarten, auf dem Platz zu stehen und in dem tollen Stadion mit den Fans aufzulaufen", ergänzte der neue Wuppertaler Spieler Atmaca.

Wuppertaler SV: 15 Verträge fix, Parlatan-Zukunft weiter offen

Neben Kevin Hagemann, Niklas Dams, Marco Terrazzino, Semir Saric, Krystian Wozniak, Niklas Dams und Philipp Hanke stehen künftig mit Emil Metz, Kilian Cedric Bielitza, Berkem Kurt und Hugo Schmidt auch vier Spieler aus der eigenen U19 beim Wuppertaler SV unter Vertrag. Hinzu kommen die bereits verpflichteten Munsters-Zwillinge Niek und Joep (SV Lippstadt) sowie Dilhan Demir (SV Schermbeck) und eben Dildar Atmaca. Kapitän Lion Schweers hat für die neue Saison noch nicht zugesagt.

Derweil ist auch die Zukunft von Trainer Ersan Parlatan weiter offen. Er liebäugelt mit einem Wechsel und soll ich nach unseren Informationen auch mit potenziellen neuen Arbeitgebern in Gesprächen befinden.

Am Samstag (18. Mai) nach dem letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Düren (1:1) sagte Parlatan: "Einen genauen Zeitpunkt kann ich natürlich nicht nennen, aber es soll in unmittelbarer Zukunft in den nächsten Tagen sein, weil natürlich jeder Planungssicherheit braucht und deswegen werde ich da auch mit offenen Karten spielen, so wie ich es bis jetzt auch gemacht habe."