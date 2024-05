Drittligist Rot-Weiss Essen hat noch ein Ziel in dieser Saison: den Niederrheinpokal-Sieg. Christian Flüthmann zeigt sich zuversichtlich.

Die zweite Drittliga-Saison endete für Rot-Weiss Essen am Samstag an der Lübecker Lohmühle.Durch das 3:3 (2:2) beim Absteiger VfB Lübeck rutschte RWE von Rang fünf auf sieben ab.

Ein großes Ziel hat die Mannschaft von Christoph Dabrowski allerdings noch vor Augen: Am nächsten Samstag (25. Mai, 15.45 Uhr) trifft Essen im Niederrheinpokal-Finale auf Rot-Weiß Oberhausen.

Bei einem Sieg könnte man rund um die Essener Hafenstraße von einer guten Saison sprechen. Damit das gelingt, muss aber wieder eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Partien her. Das Pokalfinale war auch ein Thema in der Halbzeitpause, als Essens Sportdirektor Christian Flüthmann bei "Magenta"-Sport zum Interview zu Gast war.

Christian Flüthmann über...

die Leistung von Dreierpacker Leonardo Vonic: "Leo macht es beim ersten Tor überragend. Seine Spielbeteiligung war gut, auch wenn er situativ etwas mehr Defensivarbeit hätte leisten können. Dafür hat er aber seine Offensivqualität ausgestrahlt."

die Situation nach der verpassten Aufstiegschance in der Vorwoche: "Natürlich war die Enttäuschung erstmal bei allen da. Wir müssen aber das Große und Ganze sehen. Die Möglichkeit war zwar da, aber wir haben es nicht geschafft. Nichtsdestotrotz haben wir in der gesamten Saison eine Riesen-Arbeit gemacht und genau das erreicht, was wir wollten."

das Saisonziel für 2024/25: "Das ist noch viel zu früh. Wir müssen erstmal den Kader planen und die alte Saison analysieren. Da werden wir über unsere Entwicklung sprechen. Woran hat es gelegen, dass wir den großen Sprung nicht geschafft haben? Woran hat es aber auch gelegen, dass wir uns so gut entwickelt haben? Das müssen wir Revue passieren lassen. Wenn der Kader zusammen ist, dann werden wir auch über das Saisonziel sprechen. Wir wollen als Verein in allen Bereichen besser werden."

die Kaderplanung für die kommende Saison: "Wir müssen da eine gute Mischung zusammenstellen. Es kommt immer auch auf die Persönlichkeit an, das ist der elementare Faktor. Das sieht man ja auch bei Mannschaften wie Ulm oder Münster, dass das Mannschaftsgefüge stimmen muss. Darauf legen wir weiter einen großen Wert. Und dann muss es natürlich auch zu unserem Fußball passen. Wir spielen Ballbesitzfußball und wollen von hinten heraus spielen. Dafür suchen wir dann auch die Spieler aus."

das Pokalfinale gegen RWO: "Die Situation war uns bewusst. Wir wollen in der nächsten Woche den Pokal holen - und den werden wir auch holen!"