Der 1. FC Düren ist auf der Suche nach Verstärkungen in der Jugend eines Bundesligisten fündig geworden. Jakob Sachse kommt von RB Leipzig.

Dem 1. FC Düren ist ein durchaus namhafter Transfer gelungen. Jakob Sachse kommt von Bundesligist RB Leipzig zum Regionalligisten und will dort seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln.

Der 1,90 Meter große Mittelstürmer ist im Jahr 2006 geboren und wäre mit seinen 18 Jahren auch im kommenden Jahr noch für die U19 der Leipziger spielberechtigt gewesen. Dort sammelte er in der abgelaufenen Saison 20 Einsätze in der U19-Bundesliga Nord/Nordost in denen ihm fünf Torbeteiligungen gelangen (ein Tor, vier Vorlagen). Außerdem ging er mit den Leipzigern, für die er bereits seit 2014 auflief, in der UEFA Youth League an den Start. Auf internationalem Parkett steuerte der Stürmer eine Vorlage in fünf Einsätzen bei.

In einer kurzen Mitteilung ließ der neue Trainer Kristopher Fetz verlauten, dass er Sachse zutraut, den Schritt in die 4. Liga zu meistern.

Der Youngster ist der dritte externe Neuzugang im Kader der Dürener. Zuvor verstärkte sich der Regionalligist bereits mit den ebenfalls jungen Mordecai Zuhs und Jan Strauch (beide 21).

Zuhs wechselt vom SV Rödinghausen, wo er im Vorjahr sechs Regionalliga-Einsätze verbuchte, zur direkten Konkurrenz. Zuvor hatte der in Aachen und Mönchengladbach ausgebildete Verteidiger bereits für Rot Weiss Ahlen 22 Mal viertklassig gespielt.

Strauch kommt von Alemannia Aachen, wo er in den vergangenen Jahren den Sprung aus der Jugend in den Seniorenkader schaffte. Dort blieb er in der Rolle des Backups und sammelte einen Einsatz in der Regionalliga sowie eine Partie im Mittelrheinpokal.

Zusätzlich rücken mit Timo Kondziella (21) und Meric-Nuh Gültekin (19) zwei Spieler aus dem Landesliga-Kader der zweiten Mannschaft in das Regionalliga-Aufgebot auf.

Auf der Gegenseite stehen bislang sieben Abgänge fest: Elias Egouli (Fortuna Düsseldorf II), Simon Breuer (FC Schalke II), Ismail Harnafi (Alemannia Aachen), Abdul Fesenmeyer (SV Rödinghausen), Leon Volz, Meik Kühnel und Mario Weber (alle Ziel unbekannt).