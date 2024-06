Rot-Weiss Essens U19 verliert den Kapitän ihrer Niederrheinpokal-Sieger-Mannschaft. Ihn zieht es in die Regionalliga West.

Mats Brune wird ab sofort für den Regionalligisten SC Wiedenbrück auflaufen. Das gab der SCW am Montag, 17. Juni, bekannt. Brune ist 19 Jahre alt, im defensiven Mittelfeld zu Hause und trainierte in der Vergangenheit schon mit den RWE-Profis.

"Ich hab jetzt auch oft dort mittrainiert und verstehe mich gut mit den Spielern. Mir gefällt das Umfeld, dieser Traditionsverein und ich bin auch sehr gerne im Stadion. Es ist alles schon sehr cool", hatte er im April 2024 gegenüber RevierSport erzählt.

Damit ist Brune seinem Traum vom Profivertrag wieder einen Schritt nähergekommen. Vielleicht nicht bei RWE, aber die Regionalliga West hat sich schon für so manchen hoffnungsvollen Kicker als Sprungbrett erwiesen. "Mein erstes Ziel ist natürlich der Profivertrag. Dafür spiele ich Fußball", hatte er damals gesagt.

Der 19 Jahre alte Brune stammt aus der Jugend von Borussia Dortmund, der er sich nach seiner Zeit beim FC Frohlinde im Jahr 2013 angeschlossen hatte. Im Winter 2022 zog es ihn aus der BVB-U17 zu RWE, wo er es bis in die U19 und da auch zum Kapitän brachte.

Seine Zeit dort krönte er Anfang Juni dieses Jahres mit dem U19-Niederrheinpokal-Sieg. Im Finale gegen Fortuna Düsseldorf lag Rot-Weiss Essen zeitweise mit 0:2 zurück - auch, weil Brune statt des Tores nur den Pfosten traf.

Dann aber berappelte sich RWE. Milot Ademi, Lennart Bollenberg und Ben Berzen drehten die Partie in den letzten 30 Minuten und bejubelten mit ihrem Klub doch noch den Gewinn des Niederrheinpokals.

Nun versucht Brune im Herrenbereich beim SC Wiedenbrück Fuß zu fassen. Sein Trainer wird Thomas Stratos heißen, in diesem Sommer ebenfalls neu gekommen.

"Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim SC Wiedenbrück und darauf, an die Erfolge meiner ersten Amtszeit anzuknüpfen. Ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft und dem Trainerteam zu arbeiten", hatte Stratos bei seinem Amtsantritt gesagt. Der 57-Jährige kommt vom Bezirksligisten VfL Holsen zurück zum SCW. Bemerkenswert, konnte er in Holsen doch den Abstieg in die Kreisliga A nicht mehr abwenden.