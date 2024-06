Der nächste Spieler von Rot-Weiss Essen hat einen neuen Verein gefunden. Diesmal handelt es sich um Ron Berlinski.

Für Felix Götze geht es zum SC Paderborn in die 2. Liga, Vinko Sapina (Dynamo Dresden) bleibt in der 3. Liga, das gilt auch für Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Marvin Obuz kehrt zum 1. FC Köln zurück und wird in der 2. Liga spielen. Das waren die bisherigen RWE-Abgänge die samt ihrer neuen Klubs feststanden.

Dazu gesellt sich nun auch Ron Berlinski. Für den Angreifer geht es zurück in die Regionalliga. Nämlich in die Südwest-Staffel zu Kickers Offenbach. RevierSport hatte vom Interesse des OFC an Berlinski berichtet, am Montag (17. Juni) machte es der Klub von Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart dann perfekt.

Offenbach setzte sich im Buhlen um Berlinski gegen Klubs wie den 1. FC Bocholt, SC Verl, den Halleschen FC oder auch den TSV Steinbach Haiger durch.

"Ich bin ein Fan von der Idee, wie Christian Neidhart Fußball spielen lässt. Ich bin ein Arbeiter auf dem Platz, ein Mannschaftsspieler. Ich bin überzeugt vom Projekt des OFCs, einem Traditionsklub, der in der falschen Liga spielt und werde alles geben, um gemeinsam mit dem Verein etwas Großes zu schaffen, das motiviert mich sehr", erklärt der 29-jährige Angreifer.

RWE-Abgänge in der Übersicht: Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Felix Götze (SC Paderborn), Ben Heuser (VfL Bochum II), Marvin Obuz (1. FC Köln, war ausgeliehen), Ron Berlinski(Kickers Offenbach), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Cedric Harenbrock), Fabian Rüth, Sandro Plechaty, Björn Rother, Isaiah Young (alle Ziel unbekannt)

Berlinski bringt reichlich Drittligaerfahrung mit nach Offenbach, in 93 Spielen in der 3. Liga kommt er auf 19 Tore und acht Assists. Der beim VfL Bochum ausgebildete Angreifer schaffte über Wattenscheid 09, DSC Wanne-Eickel, TuS Hordel und RSV Meinerzhagen den Sprung in den Profibereich zum Drittligisten SC Verl. Dort gelangen ihm elf Tore in 28 Spielen in der 3. Liga und im Pokal.

Die vergangenen zwei Jahre spielte der Mittelstürmer bei Rot-Weiss Essen und gewann mit Essen in beiden Saisons den Landespokal, wurde 2022/23 mit sechs Treffern Torschützenkönig des Wettbewerbs.

"Mit Ron bekommen wir einen absoluten Mentalitätsspieler dazu, der bei seinen bisherigen Stationen immer Publikumsliebling war aufgrund seiner Art Fußball zu spielen und Fußball zu arbeiten. Wir freuen uns natürlich, dass wir Ron für uns gewinnen konnten und erhoffen uns von ihm unter anderem, dass er seine Mentalität und Treffsicherheit, die er in den letzten Jahren nachgewiesen hat, auch bei uns auf den Platz bringt", sagt Christian Hock, OFC-Manager.