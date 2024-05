Große Ehre für Simon Terodde. Anlässlich des letzen Spiels des Schalke-Kapitäns plant Sky eine besondere Übertragung - inklusive vieler Tore.

Ein letztes Mal wird Simon Terodde am Sonntagnachmittag in Fürth als Fußballprofi in Erscheinung treten. Rund 16 Jahre nach seinem Debüt in der 2. Bundesliga für den MSV Duisburg wird der Stürmer seine Karriere im Trikot von Schalke 04 beenden. Die Begegnung bei der SpVgg Greuther Fürth im Sportpark Ronhof (15.30 Uhr/Sky) wird die letzte seiner aktiven Laufbahn sein.

311-mal spielte Terodde bislang in der 2. Bundesliga, 90-mal in der Bundesliga. Was von ihm in Erinnerung bleiben wird? Seine Tore. 177-mal traf er in Deutschlands Fußball-Unterhaus, was ihn zum alleinigen Rekordmann der Liga macht. Seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat Terodde schon jetzt sicher.

Um den Kapitän von Schalke 04 zu ehren, hat sich der Pay-TV-Sender Sky etwas ganz Besonders überlegt. Vor der Übertragung der Zweitligaspiele am Sonntag wird der Sender alle 177 Terodde-Tore in der 2. Bundesliga am Stück zeigen. Mit „Danke Simon – die Tore-Parade“ kündigt Sky diese außergewöhnliche Übertragung an.

Der Zusammenschnitt von Teroddes Toren wird von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr auf dem Sender Sky Sport News übertragen und ab 14.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. An Emotionen wird es dabei nicht mangeln – denn allein für Schalke 04, wo der Stürmer die vergangenen drei Jahre spielte, hat er mit seinen Treffern für etliche Gänsehaut-Momente gesorgt. Unvergessen ist etwa sein später Siegtreffer im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen (2:1) im Aufstiegs-Endspurt der Saison 2021/22 (mit anschließendem Jubel-Lauf). Auch beim 3:2-Sieg gegen St. Pauli, der den Schalker Aufstieg 2022 perfekt gemacht hat, traf Terodde doppelt.

Doch nicht nur die Schalke-Fans machte Terodde mit seinen Toren glücklich (40 Tore in 95 Spielen für S04). Auch für Union Berlin (23 Tore in 87 Spielen), den VfL Bochum (41 Tore in 66 Spielen), den Hamburger SV (24 Tore in 33 Spielen), den 1. FC Köln (29 Tore in 33 Spielen) und den VfB Stuttgart (25 Tore in 32 Spielen) netzte er regelmäßig. Ganz nebenbei wurde der heute 36-Jährige viermal Torschützenkönig in „seiner“ 2. Bundesliga.