RWO: Ex-MSV-Flügelflitzer unterschreibt an der Lindnerstraße

Rot-Weiß Oberhausen hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Spieler verpflichtet, der zuletzt in der 3. Liga aktiv war.

Dass Rot-Weiß Oberhausen in der kommenden Regionalliga-West-Saison 2022/2023 wieder oben mitmischen will, ist kein Geheimnis. Wer Trainer Mike Terranova und Sportchef Patrick Bauder kennt, der weiß, wie ehrgeizig das Duo ist.

Um eventuell ganz oben anzuklopfen, brauchen die Oberhausener einen guten Kader. Und dieser kann sich durchaus sehen lassen. Auch die jüngste Verstärkung. Wie RevierSport erfuhr, ist sich RWO nämlich mit Leroy-Jacques Mickels einig. Der Flügelflitzer absolvierte zwischen 2019 und 2021 59 Drittligaspiele für den MSV Duisburg und war zuletzt für Pleite-Klub Türkgücü München am Ball.

Insgesamt kann der 26-Jährige auf 64 Begegnungen (sechs Tore, elf Vorlagen) in der 3. Liga verweisen. Am Donnerstag, 23. Juni 2022, soll er nach RS-Informationen dann auch offiziell an der Lindnerstraße vorgestellt werden.

Zugänge: Matona-Glody Ngyombo, Kelvin Lunga (beide SV Straelen), Tobias Boche (1. FC Bocholt), Sebastian Mai (Rot Weiss Ahlen), Kilian Skolik (eigene U19), Kingsley Sinclair (zuletzt vereinslos), Nico Petritt (VfL Bochum U19), Daniel Davari (Rot-Weiss Essen). Matona-Glody Ngyombo, Kelvin Lunga (beide SV Straelen), Tobias Boche (1. FC Bocholt), Sebastian Mai (Rot Weiss Ahlen), Kilian Skolik (eigene U19), Kingsley Sinclair (zuletzt vereinslos), Nico Petritt (VfL Bochum U19), Daniel Davari (Rot-Weiss Essen). Abgänge: Tim Stappmann (1. FC Magdeburg), Justin Heekeren (FC Schalke 04), Maik Odenthal (KFC Uerdingen), Jeffrey Obst (1. FC Bocholt), Joey Justin Gabriel (SSVg Velbert), Hüseyin Bulut (Rot Weiss Ahlen), Nico Buckmaier, Manuel Kabambi (beide Ziel unbekannt), Shaibou Oubeyapwa (Preußen Münster), Vincent Boesen (Eintracht Trier), Adam Lenges (1. FC Köln II).

Mickels wurde bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet und war sowohl in der U17 als auch U19 ein großes Talent bei den Fohlen. Doch der Sprung zu den Profis blieb ihm verwehrt. Er musste sich über die Oberliga-Stationen 1. FC Monheim - 20 Partien, zehn Tore - und SSVg Velbert - 28 Begegnungen, 22 Buden - nach oben kämpfen. Nach den Drittliga-Verträgen in Duisburg und München geht es für ihn nun in der Regionalliga bei Oberhausen weiter - diesmal soll er beim Drittliga-Aufstieg mithelfen.