Die Hammer Spielvereinigung hat für den Neuaufbau in der Westfalenliga zwei weitere Zugänge vorgestellt. Das Duo kommt von einem zukünftigen Westfalenliga-Konkurrenten.

David Loheider und Denizhan Yazici (beide TuS Haltern) sind die nächsten Neuzugänge für den Westfalenliga-Kader der Hammer Spielvereinigung für die Saison 2022/2023.

Für Loheider, der in der vergangenen Serie in 16 Einsätzen nur eiN Tor verbuchte, ist es bereits das dritte Engagement bei der HSV. Für den 31-jährigen gebürtigen Recklinghäuser ist es nach eigenen Worten eine Herzensangelegenheit dabei zu helfen, dass die HSV in der nächsten Saison eine gute Rolle in der neuen Liga spielen wird und die Fans über viele Tore des Stürmers jubeln können.

Verstärkung für die Offensive bringt Loheider auch glich von seinem letzten Verein TuS Haltern mit. Yazici, der in der Abstiegsrunde in neun Spielen drei Tore erzielen konnte, soll für weitere Möglichkeiten im Angriffsspiel der HSV sorgen. Ausgebildet wurde er im Paderborner Nachwuchsleistungszentrum und hat in seinem ersten Seniorenjahr schon nachgewiesen, dass er eine Verstärkung in der zentralen Offensive ist.

Loheider hat in seiner Karriere dagegen schon um einiges mehr erlebt. In der Jugend spielte er für die Spielvereinigung Erkenschwick (1997 bis 2001), SF Stuckenbusch (2001 - 2003) und den FC Schalke 04 (2004 - 2009). Es folgte ein Abstecher zur SG Wattenscheid 09 in der Saison 2003/2004. Fünfmal lief er für die deutsche U17-Nationalmannschaft auf, schoss ein Tor, achtmal für die U16 des DFB, und erzielte fünf Treffer.

Im Seniorenbereich spielte der eingefleischte S04-Fan für die Schalker U23-Mannschaft, Rot-Weiß Oberhausen, Goslarer SC, SV Wilhelmshaven und SV Rödinghausen in der Regionalliga. In 86 Einsätzen war er 20 mal erfolgreich. Mit dieser Erfahrung will er nun auch der Hammer Spielvereinigung wieder helfen.