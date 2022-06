SG Wattenscheid: Einheizer auf den Showdown - wichtiges Duo verlängert

Bevor die SG Wattenscheid am Montag in die Regionalliga West aufsteigen kann, hat der Westfalen-Oberligist zwei Vertragsverlängerungen verkündet. Eine dritte soll folgen.

Gut zweieinhalb Jahre nach dem Rückzug aus der Regionalliga West steht die SG Wattenscheid dicht vor der Rückkehr in die vierte Liga. Nach dem Heimspiel gegen Eintracht Rheine am Montag (15 Uhr, RS-Liveticker) könnte der Aufstieg perfekt sein, bei einem Sieg wäre die SGW in jedem Fall durch.

Unabhängig von der Ligazugehörigkeit hat der Revierklub verkündet, dass Kapitän Norman Jakubowski und Vertreter Marvin Schurig ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben. Eine dritte Vertragsverlängerung wollen die Wattenscheider noch vor dem Aufstiegs-Showdown verkünden, "um das Ganze noch mit ein wenig mehr Vorfreude zu untermauern", wie es vom Verein heißt.

Die SGW rechnet am Montag mit einer großen Kulisse. Zuschauer-Infos für die Partie gegen Eintracht Rheine an der Lohrheide gibt es auf den Vereinskanälen.

Mit Jakubowski und Schurig haben die 09er zwei wichtige Spieler gebunden. Der 29-jährige Jakubowski steht bereits seit 2016 an der Lohrheide unter Vertrag. Nur nach dem Rückzug aus dem Spielbetrieb Ende 2019 spielte er bis zum Neustart in der Oberliga im folgenden Sommer für einen anderen Klub, den SV Wilhelmshaven.

"Ich sehe mich tatsächlich nirgends woanders, weil ich mich einfach wohl in Wattenscheid fühle und den eingeschlagenen Weg weiter mitgehen will", erklärte der Innenverteidiger. 92 Partien bestritt er bereits für den Verein. In dieser Saison war Jakubowski allerdings noch kein sportlicher Faktor. Nach langer Verletzungspause meldete er sich vor einigen Wochen zurück und sammelte seither drei Kurzeinsätze.

SGW-Kapitän Jakubowski bekommt "jetzt schon" Gänsehaut

Mit Blick auf das Duell mit Rheine sagt er: "Wenn ich an Montag denke, bekomme ich jetzt schon eine Gänsehaut. Im besten Fall wird die Lohrheide so voll, wie wir sie schon lange nicht mehr erlebt haben. Das Publikum kann der entscheidende Push in so einem wichtigen Spiel sein."

Linksverteidiger Schurig, der das Team in Jakubowski Abwesenheit als Kapitän auf den Rasen führte, betont: "Wir alle haben uns diesen Moment hart erarbeitet und freuen uns auf das große Finale vor einer tollen Kulisse." Der 33 Jahre alte Linksverteidiger ist in dieser Saison absolut gesetzt. Er spielt seit 2020 in Wattenscheid - und ist in Aufstiegsfragen äußerst erfahren. Fünfmal schaffte Schurig bereits den Sprung in die Regionalliga.

Derzeit 14 Spieler im Wattenscheider Kader für 2022/23

Die Vertragsverlängerung sei ihm nicht schwer gefallen, erklärte er. "Ich fühle mich in Wattenscheid sehr wohl und schätze das familiäre Umfeld. (...) Es ist ein gutes Gefühl, dass sich der Verein nach der Insolvenz immer weiter in die richtige Richtung bewegt und wir für viele positive Schlagzeilen sorgen."

Zuletzt hatte die SGW vermeldet, dass U19-Kapitän Ensar Candag fest ins Seniorenteam aufrückt. Damit stehen zum jetzigen Zeitpunkt 14 Spieler für die kommende Saison unter Vertrag.