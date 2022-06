Wechsel von Ex-Dortmunder Götze soll kurz vor dem Abschluss stehen

Nach zwei Jahren bei PSV Eindhoven steht Mario Götze offenbar vor einem Vereinswechsel. Berichten zufolge könnte er seinem Trainer nach Portugal folgen.

Nach zwei Jahren bei PSV Eindhoven steht Mario Götze offenbar kurz vor einem Wechsel. In die Bundesliga kehrt der inzwischen 30-Jährige aber nicht zurück, vielmehr soll es ihn zu Benfica Lissabon ziehen. Das berichtet die portugiesische Zeitung Record. Demnach stehe der Transfer zum Topklub aus der Primeira Liga kurz vor dem Abschluss, nur noch Details seien bis zur finalen Einigung zu klären. Bereits am Montag könnte die offizielle Verkündung erfolgen, schreibt die Zeitung.

Bei einem Wechsel zu Benfica würde Götze seinem Trainer Roger Schmidt folgen. Der Coach hat Eindhoven nach dem Saisonende verlassen und übernimmt zur neuen Spielzeit in Lissabon. Zudem träfe Götze auf seinen früherem Teamkollegen Julian Weigl. Beide spielten für dreieinhalb Jahre gemeinsam für Borussia Dortmund. Anfang 2020 ging Weigl zu Benfica und entwickelte sich dort zum Stammspieler. Götze zog es ein halbes Jahr später vom BVB zur PSV.

Mario Götze in 2021/22: 52 Spiele, zwölf Tore, elf Vorlagen

Sein Vertrag in Eindhoven läuft zwar noch bis 2024. Doch Medienberichten zufolge ist eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert, die Sport1 zufolge zwischen vier und fünf Millionen Euro betragen soll. Zuletzt wurden auch die italienischen Klubs AC Mailand und AS Rom als mögliche Interessenten für den WM-Finaltorschützen von 2014 gehandelt.

Nach teils schwierigen Zeiten in Dortmund wagte Götze im Sommer 2020 einen Neuanfang und wechselte nach Eindhoven. In der Eredivisie stabilisierten sich seine Leistungen wieder. In der vergangenen Saison bestritt er 52 Pflichtspiele, in denen der gebürtige Memminger zwölf Tore erzielte und elf weitere Treffer vorbereitete. Mit der PSV landete Götze auf dem zweiten Tabellenplatz. Sein womöglich künftiger Klub Benfica schloss die Saison als Dritter ab.