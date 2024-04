Unter den besten Torjägern Europas finden sich einige Namen aus der Bundesliga. Ein Ex-Stürmer des VfL Bochum mischt die Niederlande auf.

Mit dem "Goldenen Schuh" wird pro Saison Europas bester Torjäger ausgezeichnet. Dabei werden die geschossenen Ligatore mit einem Schwierigkeitsfaktor der Liga multipliziert. Die Top-Ligen haben den Faktor zwei, die Riege darunter 1,5 und schließlich gibt es noch Ligen, bei denen die Tore mit dem Faktor 1 multipliziert werden. Wer die meisten Punkte hat, erhält den goldenen Schuh. So ist der aktuelle Stand.

Platz 10: Ollie Watkins (Aston Villa, 19 Tore, 38 Punkte)

Der 28-jährige Stürmer spielt eine herausragende Premier-League-Kampagne. Zu seinen 19 Toren kommen zehn Vorlagen. Aston Villa ist aktuell Vierter, was für die Champions League reichen würde.

Platz 9: Luuk de Jong (PSV Eindhoven, 26 Tore, 39 Punkte)

In 30 Spielen traf de Jong 26-mal, dazu kommen zwölf Vorlagen. Die PSV Eindhoven steuert in den Niederlanden auch dank der Tore des Ex-Gladbachers zielsicher auf die Meisterschaft zu. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Feyenoord Rotterdam beträgt neun Punkte.

Platz 8: Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar, 26 Tore, 39 Punkte)

Der ehemalige Bochumer startet bei AZ Alkmaar in den Niederlanden so richtig durch. 26 Tore und zwei Vorlagen in 30 Eredivisie-Spielen sind, wie bei de Jong, eine außergewöhnliche Quote. Derweil ist AZ nur Vierter.

Platz 7: Cole Palmer (Manchester City, FC Chelsea, 20 Tore, 40 Punkte)

Palmer dreht seit seinem 47-Millionen-Euro Transfer zum FC Chelsea im September 2023 so richtig auf. In 28 Premier-League-Spielen stehen 20 Tore und neun Vorlagen zu Buche. Beim jüngsten 6:0-Sieg gegen den FC Everton traf er vierfach. In der Liga ist Chelsea nur Neunter.

Platz 6: Erling Haaland (Manchester City, 20 Tore, 40 Punkte)

Der ehemalige Dortmunder hat schon 20-mal für den aktuellen Tabellenführer der Premier League geknipst.

Platz 5: Loïs Openda (RB Leipzig, 22 Tore, 44 Punkte)

Opendas Transfer zu RB Leipzig hat sich mal so richtig gelohnt. Als Ersatz für Christopher Nkunku schlägt der Belgier direkt ein. RB kämpft als Tabellen-Vierter um die Champions League.

Platz 4: Lautaro Martinez (Inter Mailand, 23 Tore, 46 Punkte)

Der Argentinier ist Inters bester Torjäger - und steuert auf eine souveräne Meisterschaft zu. 14 Punkte Vorsprung hat der Tabellenführer auf den Stadtrivalen AC Mailand.

Platz 3: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, 24 Tore, 48 Punkte)

Im letzten Jahr, bevor es vermutlich zu Real Madrid geht, steht Mbappé mit Paris noch einmal vor dem Meistertitel in Frankreich. In 26 Spielen hat der Franzose dazu bisher 24 Tore und sechs Vorlagen beigetragen.

Platz 2: Serhou Guirassy(VfB Stuttgart, 25 Tore, 50 Punkte)

Der Überflieger im VfB-Sturm ist auch europaweit ganz vorne dabei. Stuttgart ist Dritter und auf Kurs Champions League. Bemerkenswert: Weil Guirassy beim Afrika-Cup war, stehen nur 23 Bundesligaspiele auf der Liste.

Platz 1: Harry Kane (FC Bayern München, 32 Tore, 64 Punkte)

Der Engländer ist aktuell Europas Top-Torjäger. Auch wenn die Meisterschaft schon weg ist, könnte zumindest dieser Titel nach München gehen. Und auch die Champions League ist für den Zweiten der Bundesliga ja noch drin.