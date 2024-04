Der FC Gütersloh scheint bei den Neuzugängen für die kommende Saison besonders ein Auge auf die Offensive zu legen.

Die Offensive des FC Gütersloh gehört in dieser Saison nicht zu den Glanzstücken der Mannschaft von Trainer Julian Hesse. 38 Treffer hat der Aufsteiger in der Regionalliga West bislang in 31 Spielen erzielt. Das ist mehr als das untere Mittelfeld im Vergleich unter den 18 Klubs.

Da ist es kein Wunder, dass besonders der Bereich Sturm in den Fokus rückt, wenn der Kader für die kommende Saison geplant wird. Mit Phil Beckhoff (Wuppertaler SV) haben die Gütersloher bereits einen neuen Mann für die Offensive verpflichtet. Nach Jannik Borgmann ist nun auch der dritte Neuzugang für die nächste Spielzeit fix.

Mit Mittelstürmer Luis Frieling schnappt sich der Regionalligist ein Talent aus der Oberliga Westfalen. Dort geht der 21-Jährige noch für die SpVgg Vreden auf Torejagd. In bislang 27 Liga-Spielen in dieser Saison kommt er auf bislang elf Treffer und zwei Vorlagen (Stand 27. April). Damit ist er bislang der beste Torschütze seines Vereins in dieser Saison.

„Luis ist ein junger talentierter Spieler, der im Angriff auf allen Positionen einsetzbar ist. Er hat eine gute Physis, Geschwindigkeit, Zug zum Tor und zeigt bei der Chancenverwertung eine gute Effektivität“, sagte Sportchef Rob Reekers in einer Vereinsmitteilung über den Neuzugang.

In der Jugend spielte Frieling schon einmal für die SpVgg Vreden, bevor es ihn in die U-Mannschaften des SC Preußen Münster verschlug. Dort spielte er sich bis in die zweite Mannschaft des aktuellen Drittligisten vor. Dort kam er in insgesamt 29 Spielen auf sechs Tore, ehe es ihn zur Saison 2022/23 wieder zur SpVgg Vreden zog. Insgesamt traf er in 72 Oberliga-Spielen achtzehn Mal.

Nun wird er sich ab dem kommenden Sommer wohl eine Liga höher beweisen dürfen - der Klassenerhalt der Gütersloher dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. In Zukunft soll dann auch die Offensive noch mehr Durchschlagskraft besitzen. Frieling soll dabei helfen.