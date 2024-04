Der FC Gütersloh steht kurz vor dem Klassenerhalt in der Regionalliga West und plant bereits für die kommende Saison. Der zweite Sommer-Neuzugang kommt vom Wuppertaler SV.

Der Klassenerhalt in der Regionalliga West rückt für Aufsteiger FC Gütersloh immer näher. Am Wochenende verkürzte der SV Lippstadt auf Rang 15 den Abstand zum Zwölften mit einem 3:2 beim SV Rödinghausen zwar - Gütersloh spielte 0:0 bei Gladbach II -, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt bei vier ausstehenden Spielen dennoch vermeintlich komfortable acht Punkte.

Somit kann man den Blick bereits guten Gewissens auf die neue Saison richten. Nach Jannik Borgmann, der von Rot Weiss Ahlen zum FCG wechseln wird, steht nun bereits der zweite Sommer-Neuzugang fest: Wie RevierSport bereits am vergangenen Freitag exklusiv berichtete, verlässt Phil Beckhoff den Wuppertaler SV nach einer Saison schon wieder und wechselt in seine Geburtsstadt. Das verkündete der Verein am Montagmorgen.

Der linke Flügelstürmer ging seine ersten Schritte in der Jugend beim FC Kaunitz, ehe er über den SC Wiedenbrück und Arminia Bielefeld in die Knappenschmiede zum FC Schalke 04 kam. Nach einer vielversprechenden U17-Saison (27 Spiele, sieben Tore, vier Vorlagen), reichte es in der U19 aber nur noch zu 103-Einsatzminuten (ein Tor), weshalb er zunächst zum SC Paderborn und anschließend zurück nach Wiedenbrück wechselte.

Beckhoff glänzte in Wiedenbrück als Torjäger

In seiner ersten vollen Saison im Seniorenbereich feierte Beckhoff den Regionalliga-Aufstieg mit Wiedenbrück - und entpuppte sich anschließend in Liga 4 als echter Torjäger. In 38 Einsätzen verhalf er Wiedenbrück mit 15 Toren und fünf Vorlagen zum Klassenerhalt und empfahl sich für einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Für die U23 der Fohlen lief er zwei Jahre auf (50 Spiele, elf Tore, drei Vorlagen), bevor es im vergangenen Sommer ins Bergische ging. Dort steht er aktuell bei 22 absolvierten Partien, drei Toren und einer Vorlage.

"Wir bekommen einen tollen Eins-gegen-eins-Spieler, der ein super Dribbling hat und torgefährlich ist. Phil kommt außerdem aus der Region und wollte auch unbedingt für uns spielen", freute sich FCG-Coach Julian Hesse über die Verpflichtung. "Wir können uns glücklich schätzen, dass uns dieser Transfer gelungen ist."

"Hat sich nie gut angefühlt, gegen ihn zu spielen"

Der Trainer kennt Beckhoff noch aus Oberliga-Zeiten in Wiedenbrück als Gegner und weiß: "Da hat es sich nie gut angefühlt, gegen ihn zu spielen." Umso besser soll es sich ab Sommer anfühlen, wenn Beckhoff im Heidewaldstadion auf Torejagd geht.