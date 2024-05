Kurz vor dem Ende einer enttäuschenden Saison plant RWO für die neue Spielzeit und hat die zweite Vertragsverlängerung verkündet.

Eine Saison, die man sich bei Rot-Weiß Oberhausen sicherlich völlig anders vorgestellt hatte, neigt sich dem Ende zu. Drei Spieltage vor dem Abschluss der Saison hat der neue Sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer die zweite Vertragsverlängerung unter Dach und Fach gebracht. Dominik Burghard läuft auch in der kommenden Saison für RWO auf.

Der 20-jährige Innenverteidiger wechselte im Juli 2022 aus der U19 von Bayer 04 Leverkusen in die Kleeblatt-U19 und schaffte im vergangenen Sommer den Sprung zu den Senioren. Zuvor hatte er in der Jugend auch für den VfL Bochum und den MSV Duisburg gespielt.

In der laufenden Spielzeit kommt Burghard auf sechs Einsätze in der Regionalliga West, sowie zwei Partien im Niederrheinpokal, in dem ihm in der ersten Runde bei Arminia Klosterhardt sein erster Treffer gelang.

"Dominik ist ein aus unserer Sicht extrem spannender Spieler, welcher von der neuen Ausrichtung profitieren wird", betonte Lichtenwimmer. "Er besitzt noch einiges an Potenzial, was wir in der kommenden Saison weiter aus ihm herauskitzeln wollen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er seinen nächsten Entwicklungsschritt im RWO-Dress machen wird."

In der kommenden Saison werde ich alles daran setzen mich persönlich weiterzuentwickeln und möglichst viel Spielzeit zu bekommen. Dominik Burghard

Burghard selbst habe "die Leute im Verein und das gesamte Umfeld" in seinem ersten Seniorenjahr "noch mehr schätzen gelernt" und gab sich entsprechend glücklich über die Verlängerung. "In der kommenden Saison werde ich alles daran setzen mich persönlich weiterzuentwickeln und möglichst viel Spielzeit zu bekommen. Zudem möchte ich mit der neuen Mannschaft Gas geben und den maximalen Erfolg rausholen", blickte er voraus.

Erst am Vortag hatte RWO mit Tanju Öztürk die erste Vertragsverlängerung für die neue Saison verkündet. Zuvor waren mit dem Torwart-Trio Robin Benz, Kevin Kratzsch, Daniel Davari (er ist als dritter Keeper und Torwart-Trainer zur neuen Saison eingeplant, Anm. d. Red.) und den Feldspielern Nico Klaß, Ozan Hot, Kerem Yalcin, Marius Kleinsorge, Denis Donkor, Michel Niemeyer sowie Cottrell Ezekwem zehn Spieler bereits mit einem Vertrag über das Saisonende hinaus ausgestattet.