Der FC Gütersloh steht im ersten Jahr nach der Regionalliga-Rückkehr auf Platz zwölf, der Vorsprung auf den möglicherweise ersten Abstiegsplatz 15, den Borussia Mönchengladbach II zurzeit belegt, beträgt sieben Zähler. Schon jetzt schreiten die Planungen für die kommende Saison voran.

Nachdem zuletzt mit Julian Schauerte (35), Kevin Freiberger (35) und Jarno Peters (30) drei wichtige Routiniers an den Verein gebunden wurden, stehen nun zwei weitere Personalien für die Spielzeit 2024/25 fest.

Zum einen hat Lennard Rolf seinen Vertrag ebenfalls verlängert. Der 24-Jährige wagte im Sommer den Sprung aus der Oberliga Westfalen vom Delbrücker SC zum Regionalliga-Aufsteiger und erkämpfte sich dort schnell einen Stammplatz. In 23 von 26 Ligaspielen kam der Linksaußen zum Einsatz, spielte 20 Mal von Beginn an und steuerte zwei Treffer sowie vier Vorlagen bei.

Drittligaerfahrener Borgmann kommt aus Ahlen

Außerdem steht der erste Neuzugang für den Sommer fest: Jannik Borgmann wird vom abstiegsbedrohten Regionalliga-Konkurrenten Rot Weiss Ahlen zum FCG wechseln. Der 26-jährige Innenverteidiger sammelte bei Preußen Münster bereits 20 Drittliga-Einsätze und lief für Preußen II sowie für die Ahlener insgesamt 75 Mal in der Regionalliga West auf (sechs Tore, drei Vorlagen).

In dieser Spielzeit kommt der 1,96 Meter große Linksfuß, der auch auf der linken Defensivseite eingesetzt werden kann, bislang auf 14 Einsätze und einen Treffer. "Er verfügt in der Defensive und auch im Spielaufbau über gute Qualitäten und wird unserer Mannschaft guttun. Darüber hinaus passt Jannik von der Mentalität her und vor allem charakterlich gut in unsere Mannschaft", beschrieb Sportchef Rob Reekers Neuzugang Borgmann, der die Mannschaft ab Sommer verstärken wird.

Zunächst geht der Fokus in Gütersloh aber zurück auf die aktuelle Saison. Dort steht am Samstag (14 Uhr, live im RS-Ticker) ein schwieriges Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt an.