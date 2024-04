Die Sportfreunde Hamborn kämpfen um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein. Unabhängig davon wird der Kapitän im Sommer von Bord gehen.

Dennis Wichert wird die Sportfreunde Hamborn 07 nach drei Jahren verlassen und sich dem Oberhausener A-Ligisten SC Buschhausen anschließen. Das gaben die Sportfreunde bekannt.

Mit Wichert geht eine Institution. Seit drei Jahren steht der 30-Jährige bei den Duisburgern unter Vertrag, ehe er nun also im Sommer seine Sachen packen wird. Im Sommer 2021 hatte sich der Innenverteidiger den Hambornern vom TV Jahn-Hiesfeld angeschlossen.

Derweil sei Sportchef Günter Bruns bereits in guten Gesprächen mit mehreren neuen Spielern für Hamborn 07. Vor allem liege der Fokus dabei auf dem Angriff. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wieso.

Da steht Hamborn zum einen auf Platz 16 und droht, in die Landesliga abzusteigen. Zum anderen stellen die Duisburger mit gerade einmal 27 geschossenen Toren den schwächsten Angriff der Oberliga Niederrhein. Bei Tabellennachbar 1. FC Kleve sieht es mit 28 eigenen Treffern auch nicht viel besser aus.

Wichert konnte zu den 27 Hamborner Treffern ein Tor beitragen. In 17 Oberliga-Spielen stand der Kapitän in dieser Saison auf dem Feld - zuletzt beim 2:1-Sieg gegen Union Nettetal Mitte April.

Ein überlebenswichtiger Dreier. Auch das jüngste Remis gegen den SV Sonsbeck (2:2) könnte in der Endabrechnung noch entscheidend werden. Trainer Daniel Berg hatte zuletzt gegenüber dieser Redaktion gesagt, dass er dem Abstiegskampf grundsätzlich optimistisch entgegensehe.

An den letzten beiden Spieltagen geht es zudem noch gegen Germania Ratingen (3.) und die SpVg Schonnebeck (2.). Berg traut seiner Mannschaft auch dort viel zu. Das Ziel gegen diese Mannschaften sei es "einfach oder dreifach zu punkten."

Zunächst einmal steht für Hamborn aber an diesem Sonntag, 28. April, 15 Uhr, das so wichtige Heimspiel gegen den TSV Meerbusch an. Mit einem Sieg gegen den Tabellenvorletzten könnten die Duisburger im Abstiegskampf ein echtes Ausrufezeichen setzen. Zwei Punkte liegt Meerbusch hinter den Sportfreunden.