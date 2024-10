Sechs Mannschaften waren in der Landesliga 2 am Niederrhein schon am Freitag beziehungsweise Samstag aktiv. Es gab dabei drei Sieger.

Der FC Kray kann es doch noch. Am 10. Spieltag gelang dem bis dato enttäuschenden Mitfavoriten der dritte Saisonsieg.

Im Essener Derby behielten die Krayer gegen die Spielvereinigung Steele 03/09 mit 4:3 die Oberhand.

"Ich will gar nicht beurteilen, ob das ein verdienter Sieg war oder nicht. Das ist mir in diesem Fall auch egal. Fußball ist am Ende des Tages ein Ergebnissport und nach drei Spielen ohne Sieg mussten wir mal wieder einen Dreier einfahren. Das war ein Sieg des Charakters, der Moral. Ich freue mich für die Jungs und den Verein. Diesen Sieg haben alle gebraucht", fasste ein erleichterter Bartosz Maslon gegenüber RevierSport zusammen.

Ähnlich war am Freitagabend die Gemütslage auch am Hans-Wagner-Weg in Oberhausen. Die heimische Arminia Klosterhardt besiegte vor 89 zahlenden Fans nach Treffern von Mirac Bayram (51.) und Oguzhan Mirac Cengiz (54.) die Sportfreunde Lowick mit 2:0.

Die letzten 14 Tage waren einfach gut. Da muss und will ich die Mannschaft auch loben. Jeder einzelne Spieler hat verstanden, um was es geht Marcel Landers

"Grundsätzlich war es ein sehr ordentliches Spiel von uns. In der ersten Halbzeit war es noch ein bisschen wild, da haben wir im Spielaufbau zu oft den Ball verloren. Aber ab der 46. Minute haben wir einen sehr guten Zugriff gehabt und eine gute Organisation. Der Gegner hat eigentlich keine klare Torchance gehabt", meinte Marcel Landers.

Der Arminia-Trainer wollte nach dem vierten Spiel in Folge seiner Mannschaft ohne Niederlage auch Lob loswerden. Der ehemalige RWO-Profi meinte: "Die letzten 14 Tage waren einfach gut. Da muss und will ich die Mannschaft auch loben. Jeder einzelne Spieler hat verstanden, um was es geht. Jetzt kommen auch einige Verletzte zurück. Wir müssen weiter arbeiten und fleißig sein. Wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, um uns da unten Luft zu verschaffen."

Nichts mit dem Abstieg haben derweil GSV Moers und die Sportfreunde Hamborn 07 zu tun. Sie wollten mit einem Sieg in der einzigen Samstagspartie (12. Oktober) weiter nach oben klettern. Das gelang den "Hamborner Löwen" durch einen 1:0-Sieg. Vor 100 Zuschauern erzielte Joel Bayram (63.) das Tor des Tages. Dadurch kletterte der Oberliga-Absteiger auf Platz zwei der Tabelle in der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein.