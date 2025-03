Schon vor einigen Wochen hatte Samet Kanoglu erklärt, dass er zur kommenden Saison aus privaten Gründen vom Niederrhein nach Westfalen wechselt. Nun steht sein neuer Klub fest.

Mitten im Landesliga-Abstiegskampf von Arminia Klosterhardt hat ein Leader der Oberhausener Klarheit geschaffen: Samet Kanoglu wird den Hans-Wagner-Weg nach der laufenden Serie verlassen und sich Rot-Weiß Türkspor Herne anschließen. Das gab die Nummer sechs der Arminia gegenüber RevierSport bekannt.

"Ich ziehe demnächst von Bottrop nach Bochum. Ich hatte einige Angebote von der Westfalen- bis zur Kreisliga vorliegen. Da war alles dabei. Aber ich habe mit offenen Karten gespielt und gesagt, dass ich in der kommenden Saison aufgrund unseres Umzugs und der geplanten Haussanierung nicht so viel Zeit habe. Bei RWT war das kein Problem. Sie haben meine Situation sehr gut verstanden und deshalb ist Herne für die kommende Saison die beste Wahl für mich. Ich freue mich, dass das jetzt geklärt ist", erzählt der 30-Jährige.

Für den Offensivspieler waren auch mehrere Personalien ausschlaggebend, damit die Wahl auf RWT fiel. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich ehrgeizig bin und oben mitspielen will. Wir wollen um den Aufstieg spielen. Bei RWT ist mit Engin Canikli ein guter Freund der Trainer und ich weiß, was er vorhat. Er redet nicht, sondern handelt. Er wird eine gute Mannschaft zusammenstellen und ich werde ein Teil davon sein. Ich will dann versuchen meinen Beitrag zum Erfolg des Vereins zu leisten", sagt Kanoglu.

Kanoglus private und sportliche Situation sind nun geklärt. Jetzt kann sich der Bademeister, der für die Stadt Bottrop arbeitet, voll und ganz auf die letzten Spiele im Klosterhardt-Trikot konzentrieren.

Kanoglu betont: "Ich werde noch einmal alles aus mir herausholen. Niemand will sich mit einem Abstieg verabschieden. Das ist nicht nur für eine Mannschaft enttäuschend, sondern für jeden einzelnen Spieler eine Niederlage. Wir haben noch elf Spiele und immer noch alles in der eigenen Hand. Wir sind nicht weit weg. Am Sonntag wollen wir schon mit dem Siegen wieder anfangen!"