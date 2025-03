„Kick and Quatsch“-Clubhaus-Quiz in Oberhausen

1. FC Kaiserslautern 20:30 Fortuna Düsseldorf 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Bereits zum achten Mal steht am 16.05.2025 das „Kick and Quatsch“-Clubhaus-Quiz an.

Dieses Mal geht es ins Vereinsheim der DJK Arminia Klosterhardt in Oberhausen. Seid dabei, wenn in verschiedenen Kategorien Fußball-Fachwissen gefragt ist. Das Quiz ist ein Zusammentreffen vieler Clubs aus dem RevierSport-Sektor. „Wir wollen die Vereine in einer entspannten Atmosphäre und mit einem Kaltgetränk in der Hand zusammenbringen und so das Miteinander fördern“, so Kevin und Hölzi von „Kick and Quatsch“. Gespielt werden kann in Dreier- oder Vierer-Teams, die ihr Können unter Beweis stellen dürfen. Darüber hinaus sind auch Zuschauer-Tickets zu haben. Solltet ihr am 16.05.2025 nicht dabei sein können, bieten sich euch in diesem Jahr noch folgende Gelegenheiten: 05.09.2025: Clubhaus-Quiz Nr. 9 beim VfR 08 Oberhausen 21.11.2025: Clubhaus-Quiz-Finale im Klumpen Moritz in Oberhausen-Sterkrade Tickets gibt es unter folgendem Link: https://stickerfive.shop/collections/kick-and-quatsch

Zur Startseite