Bezirksliga Tgd. Essen-West verliert erneut - "Die Luft wird immer dünner"

Die Tgd. Essen-West wollte im Jahr 2025 eine Aufholjagd starten. Doch auch wenn es spielerisch besser als in der Hinrunde aussieht, will es mit dem Siegen auch in der Rückrunde nicht klappen.