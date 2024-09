Nach nur einem Sieg aus vier Spielen in der Landesliga Niederrhein 2 spricht Trainer Marcel Stenzel über den Saisonstart von den SF Hamborn 07 und die kommenden Duelle.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein müssen sich die Sportfreunde Hamborn 07 in der neuen Spielzeit in der Landesliga Niederrhein 2 behaupten. Doch in der neuen Saison läuft es bislang für das Team von Trainer Marcel Stenzel nicht viel besser.

Auf einen 3:0-Sieg im Absteigerduell gegen Adler Union Frintrop folgten zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen Blau-Weiß Mintard und Blau-Weiß Dingden. Nach vier Spieltagen steht das Team mit nur einem Sieg aus vier Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz – eine Situation, die die Hamborner Löwen nur zu gut kennen. In der vergangenen Spielzeit übernahm Stenzel die Sportfreunde aus Hamborn im Mai auf einem Abstiegsplatz, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern.

Dieses Jahr sollte es in der Landesliga Niederrhein 2 erfolgreicher laufen. Doch Stenzel zeigt sich erwartungsgemäß unzufrieden mit dem Saisonstart: „Wir haben uns natürlich mehr vom Saisonstart erhofft. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Ganze ernüchternd und absolut nicht zufriedenstellend.“

In seiner Analyse hat der Coach auch Gründe ausmachen können, warum es auch in der tieferen Liga bisher nicht klappen will.

Er betont: „Uns hat vorne bislang die Durchschlagskraft und Kreativität gefehlt, und auch in der Defensive konnten wir bislang noch nicht die nötige Zweikampfhärte an den Tag legen. Insgesamt waren es vorne zu wenige Tore und hinten zu einfache Gegentore.“ Die nächste Chance, ein anderes Gesicht zu zeigen, haben die Sportfreunde aus Hamborn nun am kommenden Sonntag.

Für uns geht es darum, aus dieser Negativität der vergangenen Wochen herauszukommen Marcel Stenzel

Dort steht ab 13 Uhr ein Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Steele an. Die Steeler stehen mit ebenfalls nur einem Sieg aus vier Spielen punktgleich auf dem 16. Tabellenplatz. Stenzel stellt klar: „Es wird ein schweres Spiel für uns. Steele ist eine sehr robuste Mannschaft mit einer großen Zweikampfhärte. Für uns geht es darum, aus dieser Negativität der vergangenen Wochen herauszukommen. Wir wollen mit unseren fußballerischen Qualitäten auf dem Platz Selbstbewusstsein sammeln. Ich bin mir sicher, wenn wir alles reinwerfen, gewinnen wir dieses Duell.“

Von einem Abstiegsduell möchte er allerdings noch nichts wissen. Stenzel stellt klar: „Ja, es ist ein enorm wichtiges Spiel, aber von einem Abstiegsduell oder sogar einer vorzeitigen Abstiegsgruppe möchte ich nichts hören. Wir glauben daran, dass wir schnell unsere Punkte sammeln können.“

Auch deswegen erwartet Stenzel nach dem missglückten Saisonstart eine Reaktion seiner Mannschaft in den kommenden Wochen. Der 32-Jährige betont: „Wir müssen diese Situation nun so annehmen, wie sie ist, und zeigen, dass wir unseren eigenen Ansprüchen auf dem Rasen gerecht werden.“