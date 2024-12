Ein bisschen mehr Konstanz, dann wäre die Hinrunde von den Sportfreunden Hamborn eine sehr gute. Auch mit einigen Schwächen sind die Löwen im Aufstiegsrennen dabei.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga in der Vorsaison gehen die Sportfreunde Hamborn in dieser Saison in der Landesliga Niederrhein 2 an den Start. Unter Trainer Marcel Stenzel zeigten sich die Hamborner nach einem stotternden Start immer mehr als ernstzunehmende Konkurrenz, wenn es um den Aufstieg geht.

Durch eine Serie von acht Spielen ohne Niederlage – bei sieben Siegen – meldeten sich die Löwen in der Spitzengruppe an und überwintern mit acht Zählern Rückstand auf Ligaprimus SV Budberg in Reichweite zur Rückkehr in die Oberliga Niederrhein. Dazu könnte unter Umständen bereits ein zweiter Platz reichen.

Hamborn-Trainer Marcel Stenzel über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 2: Es war insgesamt eine durchwachsene Hinrunde mit Höhen und Tiefen. Leider mit ein paar Tiefen zu viel, denn von der Punkteausbeute her war definitiv mehr drin. Dafür hätten wir allerdings konstantere Leistungen zeigen müssen.

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: Wir hatten viele schöne Momente, einer der energiereichsten war das Siegtor von Rashad Ouro-Akpo in der Nachspielzeit gegen Wesel. Da haben wir das Spiel in Unterzahl noch gewonnen.

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Schlimme Momente gab es zum Glück keine, ärgerliche schon. Wir haben zum Beispiel den Sieg gegen Budberg nach einem gedrehten Spiel in letzter Sekunde aus der Hand gegeben. Das tat natürlich schon weh, weil wir nach einem Rückstand eine sehr starke Reaktion gezeigt haben und uns für diesen Einsatz belohnen wollten.

…die Ziele für 2025 und was im Winter noch passiert: Das Ziel für die Rückrunde ist es, als geschlossenes Team noch enger zusammenzurücken und uns stetig weiterzuentwickeln. Insgesamt wollen wir konstantere Leistungen zeigen und deutlich effektiver spielen, denn Fußball ist am Ende ein Ergebnissport, und für den Erfolg müssen wir jeden Tag hart arbeiten.