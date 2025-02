Blau-Weiß Mintard musste nach einem perfekten Start ins neue Jahr 2025 nun auch die erste Niederlage hinnehmen.

Mit einem 3:0-Sieg über Arminia Klosterhardt war Blau-Weiß Mintard in das Pflichtspieljahr 2025 gestartet. Eine Woche später gab es dann die erste Pleite im neuen Jahr.

So ähnlich chancenlos wie Klosterhardt in Mintard war, waren die Mülheimer es nun in Duisburg. Die Sportfreunde Hamborn 07 erwiesen sich beim 0:2 als eine Nummer zu groß. Joel Bayram (18.) und Kevin Krystofiak (88.) trafen für die Hausherren vor 200 zahlenden Zuschauern.

Nach dem 1:5 am letzten Wochenende gegen Adler Union Frintrop, stellte 07-Trainer Marcel Stenzel auf einigen Positionen um. Gino Mastrolonado stand zum Beispiel im Mittelfeld wieder als Kreativkopf zur Verfügung. Der 34-Jährige, der über 300 Oberligaspiele absolvierte, war der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Hamborner Löwen. Diese hätten das Ergebnis weitaus höher schrauben können, doch sie ließen etliche Einschussmöglichkeiten ungenutzt.

Ähnlich sah dies auch der Gäste-Trainer. "Das war eine verdiente Niederlage in Hamborn. Die cleverere Mannschaft hat das Spiel gewonnen. Wir haben kaum Lösungen gegen die kompakte Abwehr des Gegners gefunden. Sie haben im richtigen Moment die Zweikämpfe gegen uns gewonnen und haben das ohnehin schon kleine Spielfeld unglaublich eng für uns gemacht, sodass wir unser Spiel gar nicht richtig entfalten konnten. Ich will gar nicht sagen, dass meine Mannschaft ein total schlechtes Spiel gemacht hat, aber man hatte den Eindruck, dass man auch noch zwei Stunden hätten spielen können und wir hätten kein Tor gemacht. Mit dieser Niederlage kann man aber leben, die wird uns nicht umwerfen, man muss sich jetzt nur schnell wieder aufrichten und einen Dreier gegen den FC Lintfort am nächsten Spieltag holen", resümierte Marco Guglielmi, Coach von Blau-Weiß Mintard.

Hamborn darf mit nun 35 Punkten und einem Sechs-Zähler-Rückstand auf Platz zwei weiter von der Oberliga-Rückkehr träumen. Mintard erlebt mit aktuell 31 Punkten und einem Zehn-Zähler-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz eine ruhige Saison.