Englische Woche in der Landesliga Niederrhein 2. Ein Essener Verein in der Krise, Hamborn 07 avanciert zum Seriensieger.

In der Landesliga Niederrhein 2 steht unter der Woche der achte Spieltag an. Und weil der SV Budberg und BW Dingden sich im Topspiel 2:2 trennten, profitierte Spitzenreiter BW Mintard.

Denn die Mannschaft von Trainer David Odonkor besiegte bereits am Dienstag den GSV Moers 3:1 und behauptete die Pole-Position - es war der vierte Sieg in Serie für die Mintarder.

Gleiches gilt für die SF Hamborn 07. Nach schwachem Start startete der Absteiger durch. Das 3:0 bei der SG Essen-Schönebeck war auch schon der vierte Dreier in Folge. Der Lohn: Vor den Donnerstags-Spielen liegen die Hamborner auf Rang vier. Mann des Tages in Essen: Lennard Kaiser, der alle drei Tore erzielen konnte.

Der Rest der bisherigen Spieltags-Duelle beschäftigte sich mit den unteren Regionen der Tabelle. Im Essener Derby besiegte Aufsteiger BG Überruhr die SpVgg Steele 03/​09 mit 3:2 und steht nun im Mittelfeld, während Steele Tabellenletzter ist.

Dabei führte der Gast in Überruhr zur Pause durch Tore von Timo Nickel und Jonas Lippeck bereits mit 2:0. Doch dann kamen die Gastgeber auf. Rene Burczyk läutete die Aufholjagd ein. Zakaria Amezigar und Takamasa Kaneko drehten die Partie endgültig für Überruhr. Das alles in Überzahl, da ein Steeler Gelb-Rot sah (52.).

Ebenfalls im Keller fest hängt der VfB Speldorf, der beim 1. FC Lintfort mit 2:3 verlor - die vierte Pleite hintereinander für die Mülheimer, die in der 80. Minute durch den Treffer von Alfred Appiah 2:1 führten. Doch in einer hektischen Schlussphase drehte Lintfort die Partie durch Treffer von Shawn Rume (87.) und Kevin Bodden in der 95. Minute. Bitter für Speldorf, der VfB, der seit sechs Partien sieglos ist, steht nun auf Rang 16.

Die vier weiteren Partien finden am Donnerstag (3. Oktober) statt. Hier will unter anderem Arminia Klosterhardt aus der Krise finden, es geht zu Hause gegen den ebenfalls schwach in die Saison gestarteten FC Kray.