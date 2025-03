Blau-Weiß Mintard eilt weiter von Sieg zu Sieg und ist nur noch sieben Punkte von Platz zwei, der den Aufstieg in die Oberliga bedeuten könnte, entfernt.

Nach den Dreiern gegen die Kellerkinder Blau-Gelb Überruhr (2:0) und SpVgg Steele 03/09 (1:0) konnte Blau-Weiß Mintard nun auch ein Spitzenteam besiegen.

Im Spiel gegen den bis dahin Tabellenzweiten SV Budberg zeigte Mintard eine lupenreine Vorstellung und schickte die Rheinberger beim 3:1-Erfolg mit null Punkten wieder nach Hause.

Das Führungstor von Leon Eschen, der gerade erst seinen Vertrag in der Aue um eine weitere Saison verlängert hatte, glichen die Gäste zwar nach 58 Minuten aus. Aber im Gegenzug sorgte Daiki Hara wieder für die Mintarder Führung. Zehn Minuten vor dem Ende erzielte Nick Heppner das 3:1 und machte den Deckel damit auf diese Partie.

Durch die Niederlage des VfB Bottrop gegen Lowick steht Mintard auf dem 5. Tabellenplatz der Landesliga Niederrhein Staffel 2 und hat nur noch sieben Punkte Rückstand auf Rang zwei.

"Das war ein sehr gutes Spiel von der Mannschaft, was wir meiner Meinung nach völlig verdient gewonnen haben. Schon in der ersten Halbzeit haben wir viele Chancen liegen lassen, was man sich eigentlich gegen ein Spitzenteam nicht erlauben sollte. In der zweiten Hälfte hat Budberg den Druck erhöht, trotzdem haben wir gut dagegengehalten und auch diese Halbzeit für uns entschieden. Kurz auf die Schulter klopfen und dann alle Konzentration auf Speldorf nächsten Sonntag", bilanzierte Marco Guglielmi.

Mir geht es darum, dass die Jungs auch mal nach dem Training oder Spiel mit den Menschen hier reden und sich sehen lassen und nicht einfach nur Fußball spielen und dann abhauen. Eine Mannschaft, die neben dem Fußball vielleicht auch einiges zusammen unternimmt, ist mir persönlich wertvoller als Spieler, die nur an sich denken. Ich hoffe, dass es uns in Zukunft wieder gelingt, eine coole echte Einheit hier in Mintard zu haben Marco Guglielmi

RevierSport konfrontierte den Mintarder Coach mit dem möglichen Aufstieg in die Oberliga. Doch davon will der Ex-Haarzopfer nichts hören. Guglielmi: "Nein! Das ist kein Thema. Wir haben von Woche zu Woche personelle Probleme. Jetzt mussten auch zwei Mann aus der Zweiten unseren Kader unterstützen. Aber, klar: Ich verbiete hier den Spielern nicht ambitioniert zu denken. Ich habe den Jungs gesagt, dass wir im Bestfall natürlich alle Spiele bis zum Saisonende gewinnen wollen."

Zur neuen Serie bastelt Guglielmi schon am Kader. Bis zu drei Neue sind schon fix, die demnächst auch vorgestellt werden sollen. Geht es nach dem Blau-Weiß-Trainer, dann schwebt ihm ein zukünftiger Kader vor, der sich wieder voll und ganz mit Mintard identifizieren soll.

Guglielmi: "Die Identifikation, das besondere Vereinsleben: diese Dinger haben Blau-Weiß Mintard immer ausgemacht. Das ist in den letzten Jahren verloren gegangen. Ich will das wieder ändern. Mir geht es darum, dass die Jungs auch mal nach dem Training oder Spiel mit den Menschen hier reden und sich sehen lassen und nicht einfach nur Fußball spielen und dann abhauen. Eine Mannschaft, die neben dem Fußball vielleicht auch einiges zusammen unternimmt, ist mir persönlich wertvoller als Spieler, die nur an sich denken. Ich hoffe, dass es uns in Zukunft wieder gelingt, eine coole echte Einheit hier in Mintard zu haben."