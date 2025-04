Oberliga Niederrhein: FC Büderich - Trainer über seine höchste Pleite der Karriere

Am 26. Spieltag der Oberliga Niederrhein geht der FC Büderich mit einem 0:9 gegen die SpVg Schonnebeck unter. Es wurde schnell deutlich, dass es in dem Spiel nichts zu gewinnen gab.

Der FC Büderich hatte sich viel vorgenommen, doch schon nach wenigen Minuten fiel das erste Tor für Schonnebeck. Bereits zur Halbzeit stand es 0:7, sodass der Schlusspfiff auch zur Pause angebracht gewesen wäre. Am Ende standt ein 0:9 auf der Anzeigetafel – ein passendes Bild für einen Tag, an dem nichts funktionierte.

Besonders auffällig war die Tatsache, dass alle Tore ähnlich herausgespielt wurden. Ein Steilpass in die Spitze – hoch oder flach – wurde von Arne Wessels oder Conor Tönnies erlaufen, sodass Torhüter Michael Sperling im Eins-gegen-Eins chancenlos blieb. Zu groß waren die Abstände und zu langsam die Verteidiger, sodass es ein leichtes Spiel für das Offensivduo aus Schonnebeck war.

„In Summe haben wir katastrophal verteidigt. Wir waren zu weit weg und kannten die Geschwindigkeit des Gegners. Dazu haben wir die wenigen Möglichkeiten, die wir vorne hatten, überhaupt nicht genutzt. Dann merkt man irgendwann, dass die Stimmung in den Keller geht und das Spiel verloren ist“, urteilte Büderich-Trainer Sebastian Siebenbach.

Büderich zeigte aber erneut, dass die FC-Spiele stets einen Besuch wert sind. Mit einer Tordifferenz von 62:56 und damit 118 gefallenen Treffern in 26 Spielen – das sind etwa 4,5 Tore pro Spiel – macht Büderich deutlich, dass ein Spektakel immer garantiert ist, auch wenn es in diesem Fall in die falsche Richtung ging.

Ein schlechtes Spiel ist aber keine schlechte Saison. Trotz der Niederlage bleiben sie in der Tabelle auf dem siebten Platz und können in der kommenden Woche die schwache Leistung korrigieren. „Wahrscheinlich muss man das so sehen“, sagte der Chefcoach niedergeschlagen. „Aber ich habe in meinem Leben noch nie so hoch verloren. Es ist schwierig für mich, damit umzugehen und Worte an die Mannschaft zu richten. Wir haben uns viel vorgenommen und wollten punkten, aber niemand konnte erwarten, dass es so läuft.“

Die nächste Möglichkeit auf drei Punkte haben die Meerbuscher am kommenden Sonntag, wenn es gegen die Sportfreunde Niederwenigern (13. April, 15:00 Uhr) geht. Im Hinspiel konnten sie 4:1 gewinnen. Ein ähnliches Ergebnis dürfte die hohe Niederlage gegen Schonnebeck vergessen lassen.