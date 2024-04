Es sieht nach Abstieg aus, doch der FC Brünninghausen rüstet sich für die kommende Saison. Nun hat der Dortmunder Klub im Sturm nachgelegt.

Ilyas Khattari wird den Bezirksligisten Dortmunder Löwen Brackel im Sommer verlassen und vermutlich zwei, möglicherweise aber auch drei Spielklassen nach oben wechseln. Denn sein Ziel ist der FC Brünninghausen.

Die sind aktuell Letzter der Oberliga Westfalen. Stand jetzt würde das bedeuten, dass Brünninghausen in der kommenden Saison in der Westfalenliga an den Start gehen wird. "Ich bin absolut begeistert, bald ein Teil des FC Brünninghausen zu sein und im blauen Trikot für Punkte zu kämpfen! Ich freue mich sehr auf meine neuen Mitspieler und darauf, gemeinsam hart zu arbeiten", sagte Khattari.

Brünnninghausen bekommt einen 21 Jahre alten Angreifer, der in 21 Saisonspielen für die Löwen 21 Treffer erzielt hat. "Lasst uns uns gegenseitig unterstützen und jede Minute genießen, die wir gemeinsam verbringen. Und dann freue ich mich auf eine erfolgreiche Saison und hoffentlich viele gemeinsame Siege", sagte er weiter.

Khattari kann beide Flügel sowie die Zentrale beackern, ist also flexibel einsetzbar. Eine weitere Stärke ist sein Tempo. Attribute, die dem FC Brünninghausen zweifellos gut zu Gesicht stehen dürften.

Ob Khattari in der Oberliga oder in der Bezirksliga an den Start gehen wird, wird sich bald entscheiden. Der FC Brünninghausen steht trotz des letzten Tabellenplatzes zumindest in jüngerer Vergangenheit gut da: Seit sechs Spielen ist das Team von Interimstrainer Reza Hassani ungeschlagen.

Allerdings gab es auch nur einen Sieg. "Es ist natürlich schön, so eine weiße Weste zu haben, aber ich hätte lieber zweimal verloren und viermal gewonnen", blickte der Interimstrainer zuletzt gegenüber RevierSport auf die Ausbeute.

Das Problem liegt zeitlich vorher: In der gesamten Hinserie holte der FC elf Punkte. "Wir haben, Stand jetzt, nach elf Spielen in der Rückrunde genauso viele Punkte, wie in der Hinrunde. Die Jungs machen das schon gut", lobte Hassani seine Schützlinge.

Nun folgen zwei Duelle, in denen mehr als nur Unentschieden herausspringen sollen. Am Sonntag, 28. April, 15 Uhr, geht es gegen den 15. Victoria Clarholz, mit einem Sieg könnte Brünninghausen punktetechnisch gleichziehen. Nur eine Woche später ist die Hassani-Elf bei Eintracht Rheine zu Gast. Der 14. hat aktuell sieben Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht.