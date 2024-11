Gute Nachrichten für den FC Brünninghausen: Die Dortmunder haben sich nach dem Oberliga-Abstieg stabilisiert und sind auf dem Weg zurück nach oben.

30 Punkte nach 15 Spielen! Der Zweier-Schnitt sorgt dafür, dass der FC Brünninghausen aktuell nur drei Punkte hinter Westfalenliga-2-Tabellenführer TSG Sprockhövel rangiert. Die Dortmunder dürfen also vom direkten Wiederaufstieg in die Oberliga Westfalen träumen.

Derweil basteln die Verantwortlichen schon an der Zukunft und haben gute Nachrichten zu verkünden. Wie der Verein mitteilte, werden Giovanni Schiattarella, Kevin Brümmer und Dennis Wegner auch in Zukunft das Trainerteam des FC Brünninghausen bilden.

Sportchef Reza Hassani freut sich sehr über die Zusage für die nächste Saison: "Die Drei arbeiten sehr akribisch und eng zusammen, man erkennt ihre Handschrift. Die jungen Spieler, die im Sommer zu uns gekommen sind, haben sich in dem halben Jahr ebenfalls herausragend weiterentwickelt. Die Aufgabe nach dem Oberligaabstieg war nicht leicht. Das Trainerteam hat aber dafür gesorgt, dass sie Köpfe nach der Enttäuschung wieder hoch und die Blicke nach vorne gingen. Wir sind deshalb mehr als zufrieden mit ihrer Arbeit bei uns!"

Nach den Zusagen des Trainerteams stellt der FC Brünninghausen die ersten wichtigen Weichen auch für den Kader der nächsten Saison: Mit Leon Broda und Kerim Karyagdi bindet der FCB zwei Führungsspieler, Leistungsträger und Identifikationsfiguren.

Broda wechselte 2019 vom ASC 09 Dortmund ans Hombruchsfeld. "Leon ist seit vielen Jahren bei uns und ein absolutes Aushängeschild. Er gehört für mich zu den drei besten Amateurtorhütern in Dortmund. Seine Ausstrahlung und sein auftreten sind Wahnsinn. Wie er die Mannschaft jede Woche führt und immer wieder vorangeht, das ist erstklassig", schwärmt Hassani.

Und auch für Offensivspieler und Eigengewächs Karyagdi, der in dieser Saison sechsmal knipste, findet Hassani nur lobende Worte. Hassani: "Wir freuen uns natürlich, dass Kerim sich für uns entschieden hat, auch wenn die ein oder andere höherklassige Mannschaft an ihm dran war. Er fühlt sich bei uns pudelwohl und Giovanni und Kevin sind für ihn genau die richtigen Trainer. Wenn er im Kopf klar bleibt, wird er in seiner Karriere aber noch viele weitere Schritte machen."