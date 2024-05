Die Preise für das Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV sorgen bei den Fans von Rot Weiss Ahlen für Ärger. Die wollen sich nun im Heimbereich positionieren.

Sportlich ist die Saison für Rot Weiss Ahlen und den Wuppertaler SV quasi gelaufen. Schlusslicht Ahlen bräuchte schon ein echtes Wunder, indem der MSV Duisburg noch die 3. Liga hält (sechs Punkte Rückstand bei drei ausbleibenden Spielen) und man selbst noch bis auf den dann dadurch sicher werdenden Platz 15 springt, den aktuell der SV Lippstadt mit fünf Zählern mehr auf dem Konto belegt. Für den WSV ist der Aufstieg mittlerweile endgültig vom Tisch, lediglich eine Chance auf die Vizemeisterschaft besteht noch.

Die Fans von RW Ahlen wollen ihre Mannschaft dennoch auch im vorerst wohl drittletzten Regionalliga-Spiel am Samstag (14 Uhr) im Stadion am Zoo unterstützen - allerdings nicht um jeden Preis. Denn die Summen, die der WSV für einen Platz im Gästebereich verlangt, sorgen bei der Ahlener Fanszene für Ärger. Dieser wurde auf die Sitzplatztribüne in Block M verlegt, die Stehplatz-Tribüne Nord soll leer bleiben.

"Viele von euch werden mitbekommen haben, dass der Wuppertaler SV zum kommenden Auswärtsspiel unserer Söldnertruppe unverschämte 21 Euro bzw. 17 Euro ermäßigt, für eine Eintrittskarte in der vierthöchsten deutschen Spielklasse verlangt", zitiert das Portal "Faszination Fankurve" einen Brief der Ahlener Fanszene an die eigene Anhängerschaft. "Weder das sportliche Auftreten unserer Mannschaft noch das Spiel, bei welchem es sportlich für keine der beiden Mannschaften mehr um etwas geht, rechtfertigen Eintrittspreise in dieser Höhe."

Bustour fällt aus, Gästebereich soll leer bleiben

Die Konsequenz: Die ursprünglich geplante Bustour nach Wuppertal wurde abgesagt, der Gästebereich soll am Samstag leerbleiben. Stattdessen rief die Fanszene "alle Rot Weiss Fans zu einer individuellen und neutralen Anreise auf, um vor Ort den Stehplatzbereich des Heimbereichs zu besuchen".

Dort kosten die Karten im Vorverkauf nur knapp die Hälfte. Vollzahler zahlen 11 Euro, ermäßigte Tickets für den Block der WSV-Fans sowie den von den Ahlenern angepeilten Steh-Block auf der Gegengerade kosten gar nur 8 Euro. An der Tageskasse gibt es einen Zuschlag von jeweils 2 Euro pro Karte.

Der WSV teilte auf Anfrage mit: "Wir haben ein bestehendes Sicherheitskonzept für alle unsere Heimspiele, das die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Zuschauer gewährleistet. Die Polizei wurde bereits über die Situation informiert."