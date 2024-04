Borussia Mönchengladbach II empfängt am Samstag (20. April, 14 Uhr) den FC Gütersloh. In der neuen Saison soll dann ein Ex-Gladbacher den FCG verstärken.

Während der FC Gütersloh mit 37 Punkten so gut wie durch ist und nicht mehr um eine weitere Saison in der Regionalliga West zittern muss, benötigt Borussia Mönchengladbach bei aktuell 31 Zählern noch einige Erfolgserlebnisse.

Noch, fünf Spieltage vor dem Saisonende, steht der Fohlen-Nachwuchs vier Punkte über dem Strich. Am Samstag (20. April, 14 Uhr) peilt die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski gegen Gütersloh einen Dreier an.

"Uns erwartet keine leichte Partie. Gütersloh ist eine sehr komplette Mannschaft, die nicht auf die eine Chance wartet, sondern versucht, selbst zu spielen. Zudem haben sie eine gute Kompaktheit und eine starke Mentalität, wodurch sie sehr unangenehm zu bespielen sind“, betont Polanski. Wir werden sowohl spielerisch als auch physisch an unsere Grenzen gehen müssen", sagt Gladbach-II-Trainer Polanski.

Verzichten muss der 38-Jährige dabei auf Jacob Italiano. Der Mittelfeldspieler befindet sich zurzeit mit der U23-Auswahl von Australien bei der U23-Asienmeisterschaft.

FC Gütersloh: Phil Beckhoff soll zur neuen Saison kommen

Aktuell steht Phil Beckhoff dem FC Gütersloh nicht zur Verfügung. Wie auch: Schließlich steht der Flügelflitzer beim Wuppertaler SV unter Vertrag. Aber das nur noch bis zum 30. Juni 2024.

Wie RevierSport erfuhr, ist sich der 24-jährige Beckhoff, der einst auch für Borussia Mönchengladbach II spielte, mit dem FC Gütersloh über einen Arbeitsvertrag ab dem 1. Juli 2024 einig. Eine Bestätigung des FCG fehlt noch.

Beckhoff, ein gebürtiger Gütersloher, absolvierte in der laufenden Saison 20 Begegnungen für Wuppertal, schoss zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Im vergangenen Sommer 2023 wechselte er aus Mönchengladbach an die Wupper. Zuvor spielte er für den SC Wiedenbrück. Insgesamt kommt Beckhoff auf 108 Einsätze (28 Tore, 9 Vorlagen) in der Regionalliga West. Diese Bilanz wird er dann ab der neuen Saison wohl im FCG-Trikot versuchen aufzubessern.