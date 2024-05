Rot-Weiß Oberhausen gastiert im Niederrheinpokal-Finale bei Rot-Weiss Essen. So läuft der Kartenverkauf für RWO-Fans.

In der Regionalliga West trudelt die Saison für Rot-Weiß Oberhausen aus, um mehr als die bestmögliche Platzierung in der Abschlusstabelle geht es für die Kleeblätter nicht mehr. Eine Woche nach dem letzten Spieltag wartet aber noch das größte Highlight der Spielzeit. Im Niederrheinpokal-Finale kämpft RWO bei Rot-Weiss Essen um den Titel (Samstag, 25. Mai).

Dass an der Essener Hafenstraße gespielt wird, steht inzwischen fest. Ebenso ist jetzt klar, wie Fans der Oberhausener an Tickets für die Partie bei ihrem Rivalen gelangen können. In der kommenden Woche startet RWO den Vorverkauf für das Endspiel.

Zunächst ist es Mitgliedern und Dauerkarteninhabern vorbehalten, Karten zu erwerben. Am Montag und Dienstag von jeweils 16 bis 20 Uhr können sie sich im Fanshop an der Lindnerstraße mit Tickets eindecken - gegen Vorlage der Mitglieds- oder Dauerkarte. Tags darauf beginnt der freie Vorverkauf im Fanshop (ebenfalls 16 bis 20 Uhr). Stehplätze kosten 13 Euro (elf Euro ermäßigt), für einen Sitzplatz sind 22 Euro fällig.

Für Fans von Rot-Weiss Essen hat der Verkauf derweil bereits begonnen. RWE bietet die Tickets zunächst ebenfalls exklusiv für Dauerkarteninhaber an, allerdings über den Online-Shop.

Die genaue Anstoßzeit für die Wiederauflage des Vorjahres-Endspiels (damals siegte RWE mit 2:0) steht noch nicht fest. Und abschließende Planungssicherheit haben die Fans auch noch nicht. Sollte Rot-Weiss in die Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga einziehen und dort nicht auf den 1. FC Kaiserslautern treffen, müsste das Finale verschoben werden. Es würde dann eine Woche später am 1. Juni stattfinden. Die Entscheidung könnte sich bis zum Saisonfinale in der 3. Liga am 18. Mai hinziehen.

"Wir müssen nun trotz aller Eventualitäten in die Planungen einsteigen", erklärte Wolfang Jades, der Vorsitzende des Verbandsfußballausschusses beim zuständigen FVN.