Im Niederrheinpokal-Finale zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen wird eine volle Hafenstraße erwartet. Informationen zum Ticket-Vorverkauf gab RWE nun bekannt.

Am 25. Mai (Anstoßzeit noch offen) kommt es im Niederrheinpokal-Finale zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen. Zum zweiten Mal in Serie findet das prestigeträchtige Finale damit im Stadion an der Hafenstraße statt. Diese Nachricht verkündete der Fußballverband Niederrhein am Dienstag.

Am Mittwochabend gab RWE dann die Informationen zum Ticket-Vorverkauf bekannt. Zunächst erhalten Dauerkarteninhaber die Chance auf ein Finalticket. Sie können ihre Karte ab sofort im Online-Ticketshop (ticket.rot-weiss-essen.de) bestellen.

Um zu bestellen, loggen sich Saisonticket-Halter im Online-Ticketshop mit ihren mit der Dauerkarte verknüpften Zugangsdaten ein. Die vor-reservierte Eintrittskarte befindet sich anschließend unter dem Reiter "Meine reservierten Karten". Hier können Dauerkarteninhaber ihr Final-Ticket durchbuchen. Es gelten die aus der 3. Liga bekannten Eintrittspreise.

Der Dauerkarten-Platz bleibt bis Dienstag, 07. Mai (20 Uhr), reserviert. Danach erlischt das Vorkaufsrecht. Bei Rückfragen wird empfohlen, sich an die Ticketing-Abteilung zu wenden (ticketing@rot-weiss-essen.de).

Infos für Dauerkarteninhaber in Block "G1"

Die Stadtwerke Essen-Tribüne bleibt zum Pokalspiel Fans von Rot-Weiß Oberhausen vorbehalten. RWE-Fans, die ihren Dauerkarten-Sitzplatz in Block "G1" haben, kontaktieren ebenfalls die Ticketing-Abteilung von Rot-Weiss Essen per Mail (ticketing@rot-weiss-essen.de), um ihr Vorkaufsrecht zu nutzen.

Informationen zum Mitglieder-Verkauf

Zwischen Mittwoch, 08. Mai (10 Uhr), und Donnerstag, 09. Mai (20 Uhr), erhalten alle RWE-Vereinsmitglieder ein Vorkaufsrecht. Die Kartenbestellung ist in dieser Zeit ausschließlich über den Online-Ticketshop möglich.

Hierfür ist es zwingend erforderlich, dass der eigene Online-Ticketshop-Zugang rechtzeitig vor Verkaufsstart mit den Mitgliedsdaten verknüpft ist. Nachfragen hierzu beantwortet RWE ebenfalls per Mail an ticketing@rot-weiss-essen.de. Mitglieder können maximal zwei Tickets bestellen.

Informationen zur freien Verkaufsphase

Ab Freitag, 10. Mai (10 Uhr), sind Eintrittskarten schließlich im freien Verkauf erhältlich. Dieser beginnt über den Online-Ticketshop und die bekannten Vorverkaufsstellen. Ab 14 Uhr können Eintrittskarten dann ergänzend am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße erworben werden.

Alle Verkaufstermine zum Pokal-Endspiel im Überblick:

Ab sofort und bis Di., 07. Mai, 20 Uhr: Dauerkarteninhaber-Verkaufsphase (Online-Ticketshop)

Mi., 08. Mai, 10 Uhr – Do., 09. Mai, 20 Uhr: Mitglieder-Verkaufsphase (Online-Ticketshop)

Ab Fr., 10. Mai, 10 Uhr: Freie Verkaufsphase (Online-Ticketshop, Vorverkaufsstellen)

Ab Fr., 10. Mai, 14 Uhr: Freie Verkaufsphase (Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße)