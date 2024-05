Fortuna Düsseldorf kämpft in der Relegation gegen den VfL Bochum um die Bundesliga. Im Interview mit den Kollegen der WAZ erinnert sich Adam Bodzek an das Drama von 2012, bei dem er dabei war.

Fortuna Düsseldorf steht an der Schwelle zur Fußball-Bundesliga. Am Donnerstag, 23. Mai, 20:30 Uhr, und am Montag, 27. Mai, 20:30 Uhr, kann das Team von Trainer Daniel Thioune in den beiden Relegationsspielen gegen den VfL Bochum den Aufstieg perfekt machen. Einer, der die Besonderheiten und den Wahnsinn, den zwei solche Relegationsspiele mit sich bringen können, bestens kennt, ist Adam Bodzek.

Der heute 38-Jährige ist Teil der Düsseldorfer Mannschaft, die 2012 Hertha BSC in einer dramatischen Relegation ausschaltete. Im Gespräch mit dieser Redaktion erinnert sich Bodzek an einen verfrühten Platzsturm, bange Momente auf dem Weg in die Kabine und Wochen der Ungewissheit, ehe der Düsseldorfer Aufstieg feststand.

"Im ersten Moment hatte ich noch keine Angst um den Aufstieg. Als wir dann in die Kabine gerufen wurden, habe ich angefangen, nachzudenken: Pfeift der Schiedsrichter nochmal an? Ist der Platz noch bespielbar? Da gehen die Gedanken dann los", erinnert sich Bodzek.

Darüber hinaus spricht der defensive Mittelfeldspieler auch über den gerade abgestiegenen MSV Duisburg. Bei den Zebras wurde Bodzek im Sommer 2005 zum Profi, ehe er sich im Januar 2011 der Fortuna anschloss. Dort wird er, nach zwei Jahren bei der zweiten Mannschaft, im Sommer seine Karriere beenden.

In der Regionalliga West wird Bodzek also nicht mehr auf den MSV treffen. Worauf sich die Zebras in der vierten Liga einstellen können, hat er aber umrissen. "Ich habe schnell gemerkt, dass ich mich voll fokussieren muss und dass es nicht einfach so funktioniert", berichtet Bodzek aus eigener Erfahrung.

Und wieso wird Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Bochum den Aufstieg schaffen? Dass Bodzek auf das Spiel auch ein wenig durch die Fortuna-Brille blickt, ist klar, aber er liefert im Interview auch konkrete Gründe, weshalb die Düsseldorfer den VfL knacken könnten.

Einer davon: Christos Tzolis. Der Zweitliga-Torschützenkönig hat sich mit einem Hattrick beim 3:2-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg schon einmal für die Relegation warmgeschossen. Ihn wird der VfL Bochum kaltstellen müssen.