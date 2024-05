Nach der Deutschen Meisterschaft hat der BVB auch den Westfalenpokal gewonnen. Gegen Schalke triumphierte der BVB im Elfmeterschießen.

Das Traumfinale stand am Mittwoch im U17-Westfalenpokal an. Borussia Dortmund, nach dem 3:2 nach Verlängerung gegen Bayer Leverkusen frisch gekürter Deutscher Meister, traf auf den FC Schalke 04. Und am Ende sicherte sich der BVB-Nachwuchs den nächsten Titel.

Der BVB musste die Partie stark ersatzgeschwächt angehen. Elias Benkara, Tyler Meiser, Ousmane Diallo und Taycan Etcibasi sind bei der U19, Thierry Tazemeta ist für Österreich bei der U17-EM, zudem fehlten einige Akteure verletzt.

Daher betonte BVB-Coach Marco Lehmann vor der Partie: "Dass Schalke unter diesen Voraussetzungen klarer Favorit ist, versteht sich von selbst."

Doch auch Schalke musste mit Ben Weber, Alan Takoudjou, Yassin Hidraoui Akachar, Blessing Mulweme und Kayhan Sayman auf fünf Akteure verzichten.

S04-Coach Thomas Bertel betonte vor dem Finale: "Wir stehen zu Recht im Finale des Westfalenpokals, und das wollen wir nun auch gewinnen. Dortmund gilt als amtierender deutschen Meister zwar als Favorit, aber in so einem K.o.-Spiel ist alles möglich. Mit etwas mehr Matchglück als im Aufeinandertreffen vor drei Wochen können wir das Spiel offen gestalten. Die Jungs sind heiß darauf, sich zum Abschluss der Saison noch einmal zu belohnen.“

Chancen gab es, doch am Ende feierte der Rivale. Die Zuschauer sahen eine Begegnung, die ganz lange offen war. Und in der Schalke die letzten 23 Minuten in Überzahl agieren konnte. Denn Dortmunds Anas Mahjoubi sah nach 67 Minuten die Rote Karte. Und eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Schalke die große Gelegenheit zum 1:0.

Doch Maxime Ndong Penda verschoss einen Elfmeter, Aaron Held konnte den BVB ins Elfmeterschießen retten. Und auch dort zeigte Schalke Nerven vom Punkt. Während der BVB die ersten vier Versuche versenken konnte, verschoss Schalke zwei Strafstöße.

Daher feierte am Ende nur Dortmund - vor allem Elfmeter-König Held wird diesen Tag so schnell nicht vergessen.