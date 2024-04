Der SC Verl bedient sich beim Wuppertaler SV und holt einen zentralen Mittelfeldspieler. Das sagen die Verantwortlichen beider Klubs.

Lukas Demming wird den Wuppertaler SV im Sommer verlassen und zum SC Verl in die 3. Liga wechseln. Das gaben beide Klubs am Dienstag, 30. April, bekannt.

"Wir möchten uns bei Lukas für seinen Einsatz bedanken. Er hat sich stets vorbildlich verhalten und war in den vergangenen zwei Jahren eine wichtige Stütze für unser Team. Wir wünschen ihm viel Erfolg, besonders in der dritten Liga, die sein erklärtes Ziel war", sagte Gaetano Manno, Sportlicher Leiter des WSV.

Demming, ein 24 Jahre alter zentraler Mittelfeldspieler, zählt beim Regionalliga-Dritten zum Stammpersonal, absolvierte in der laufenden Runde 22 Spiele (zwei Tore, drei Vorlagen). "Nach zwei Jahren hier beim Wuppertaler SV ist für mich die Zeit gekommen, mich zu verabschieden. Ich bedanke mich, Teil dieses großartigen Vereins und dieser Stadt gewesen zu sein", leitete Demming seine Abschiedsworte ein.

Und weiter: "In meiner Zeit hier habe ich nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon, viel gelernt und erlebt. Ich konnte hier im Verein, aber auch in der Stadt, tolle Menschen kennenlernen und werde diese prägende Zeit für mich nicht vergessen. Ich werde die Atmosphäre im Stadion und die gemeinsamen Siege für immer in Erinnerung behalten. Unser großes Ziel vom Aufstieg haben wir in meinen beiden Jahren leider verfehlt, trotzdem wünsche ich dem Verein für die Zukunft alles Gute und bedanke mich noch einmal herzlich für die gemeinsame Zeit."

Auf Verler Seite kommentierte der Sportliche Leiter Sebastian Lange den Transfer wie folgt: "Mit Lukas verpflichten wir einen lauf- und zweikampfstarken Mittelfeldspieler, der bereits viel Erfahrung in der Regionalliga sammeln konnte. Lukas kennt die Region und wir sind menschlich sowie sportlich absolut überzeugt von ihm."

Insgesamt bestritt Demming bereits 115 Regionalligaspiele. Ausgebildet wurde er beim SC Wiedenbrück, wo er aus der Jugend den Sprung in die Regionalliga schaffte. Demming verstärkt den SC Verl aufgrund seines auslaufenden Vertrages ablösefrei.