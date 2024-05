Am 1. Mai rollte in der Oberrliga Niederrhein der Ball. Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller werden wichtige Siege und viele Tore gefeiert.

Auch am Tag der Arbeit wurde Fußball gespielt. Genauer gesagt am Niederrhein, wo der 30. Spieltag der Oberliga Niederrhein auf dem Programm stand. Insgesamt fünf Partien wurden absolviert.

Am Schettersbusch hatte bereits am Dienstagabend die SpVg Schonnebeck Tabellenführer Sportfreunde Baumberg nach starker erster Hälfte mit 3:2 (3:0) geschlagen, die Spiele ETB Schwarz-Weiß Essen - KFC Uerdingen und Adler Union Frintrop - Sportfreunde Hamborn des 30. Spieltags finden erst in einer Woche (7. Mai) statt.

Im Kampf um Platz drei und den Aufstieg hatte Germania Ratingen so die Chance, vorübergehend am KFC vorbeizuziehen. Dazu brauchte es einen Heimsieg über den FC Büderich. Und nach dem 0:6 gegen Schonnebeck am Wochenende wollte Ratingen etwas gutmachen. Aber trotz engagierter Leistung der Gastgeber ging es torlos in die Kabinen, die Klarheit im Angriff ging der Germania noch etwas ab. Komplett harmlos waren die Nadelstiche der Gäste aus Büderich nicht.

Im zweiten Durchgang agierten die Hausherren dann zielstrebiger und konnten sich schnell mit Treffern belohnen: Ali Hassan Hammoud (54.) und Moses Lamidi (58.) stellten auf 2:0, zudem musste der Büdericher Munoz mit Gelb-Rot runter (66.). Dennoch wurde es nochmal spannend, da die Ratinger Defensive Torschütze Lepper zum 1:2 einlud. Aber in der Nachspielzeit sicherte dann Georgios Touloupis (90.+3) den 3:1-Heimerfolg für die Germania.

Auch im Tabellenkeller ging es um wichtige Zähler. Und nach einer wilden Schlussphase holte sich hier der TSV Meerbusch einen ganz wichtigen Sieg und ist im Rennen um den Klassenerhalt voll dabei. Dabei musste gegen den SC St. Tönis trotz zwischenzeitlicher 5:1-Führung (!) noch gezittert werden. In den Schlussminuten kamen die Gäste ran und stellten im Minutentakt auf 5:4 aus TSV-Sicht, konnten den Ausgleich jedoch nicht mehr erzielen.

Einen Feiertag zum Vergessen erlebte der TVD Velbert. Im Gastspiel beim SV Sonsbeck kamen die Velberter komplett unter die Räder und mussten sich mit 1:7 (1:2) geschlagen geben. Auch, weil der SVS sehr effektiv mit seinen Gelegenheiten umging. Das sechste sieglose Spiel in Folge, der TVD rutscht voll in den Abstiegskampf.

Hier bleibt auch der Mülheimer FC, der gegen den VfB Homberg eine 2:4-Niederlage im heimischen Ruhrstadion kassierte. Union Nettetal und der 1. FC Kleve trennten sich im fünften Spiel des Tages torlos 0:0.