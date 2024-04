Der Erfolgslauf der Spielvereinigung Schonnebeck in der Oberliga Niederrhein findet kein Ende. Auch der Tabellenführer wurde besiegt.

Am letzten April-Tag des Jahres 2024 kam es in der Oberliga Niederrhein zum Gipfeltreffen: Der Tabellenzweite Spielvereinigung Schonnebeck empfing Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg.

Und am Ende behielt der Verfolger aus Essen mit 3:2 die Oberhand. Die Tore für die Mannschaft von Dirk Tönnies erzielten Simon Skuppin, Calvin Küper und Lukas Korytowski. Für Baumberg waren Günter Mabanza und Robin Hömig erfolgreich. Vier Spieltage vor Schluss liegen die Schonnebecker sechs Punkte hinter Baumberg und können immer noch Meister werden.

Fakt ist aber auch, dass weder Baumberg noch Schonnebeck den Gang in die Regionalliga West antreten werden. Beide Klubs verzichteten auf die dafür erforderliche Lizenz.

Sportlich gesehen, hätten es wohl beide Mannschaften verdient. Die Schonnebecker sind die Mannschaft der Stunde und haben seit zehn Begegnungen nicht mehr verloren. Baumberg ist weiterhin Erster, hat die meisten Tore erzielt und die wenigsten Gegentreffer kassiert.

Doch am Ende wird der Aufstieg nur über den KFC Uerdingen oder Ratingen 04/19 gehen. Beide Vereine haben sich für die Regionalliga bewerben. Außer es trifft - aus Sicht des KFC und RSV - der Super-Gau ein und keine der beiden Mannschaften wird am Ende mindestens Tabellendritter. Dann würde kein niederrheinischer Oberligist aufsteigen. In diesem Fall würde eine Mannschaft weniger aus der Regionalliga West absteigen.

Die Statistik zum Spiel

Spielvereinigung Schonnebeck: Lingk - Skuppin, Geisler (72. Minewitsch), Kehrmann, Brazhko, Golubytskij, Tönnies8 (27. Korytowski), Küper (76. Wessels), Kern, Kuhlmann, Denker (21. Pinke)

Sportfreunde Baumberg: Schwabke - M'Bengue, Harneid (67. Kang), Sezer (82. Topal), Er (90.+1 Bajraktari), Klotz, Hömig, Özden, Mabanza (82. Turay), Nishimura, Burovac

Schiedsrichter: Alexander Schuh

Tore: 1:0 Skuppin (18.), 2:0 Küper (39.), 3;0 Korytowski (41.), 3:1 Mabanza (51.), 3:2 Hömig (53.)

Zuschauer: 324

Rote Karte: Kang (76.)