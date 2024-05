Am Freitagabend feiert der FC Schalke 04 in einem kleinen Rahmen mit seinen Mitgliedern sein 120-Jähriges-Bestehen. So läuft die Veranstaltung ab - und das ist der Dresscode.

Am Freitagabend feiert der FC Schalke 04 in der Schauburg in Gelsenkirchen-Buer in sein 120-Jähriges Bestehen hinein. Aufgrund der derzeitigen Situation des Klubs und der sportlichen Lage fällt die Feier diesmal etwas kleiner aus.

Passend zum Jubiläumsjahr haben die Knappen am Vorabend der Vereinsgründung Vereinsangestellte, Offizielle und 120 ihrer inzwischen 180.000 Mitglieder im Rahmen einer kleinen Jubiläumsfeier inklusive Begleitung zu einer Sondervorstellung des Ruhrpott-Films "Fußball ist unser Leben" in die Schauburg nach Gelsenkirchen-Buer eingeladen. Die Schalke-Mitglieder konnten sich um die Teilnahme bewerben.

Nun steht auch fest, wie der Abend ablaufen wird. Um 19.04 Uhr öffnet das Kino seine Pforten für die geladenen Gäste. Bei einem lockerem Get-Together mit Currywurst und Getränken können sich Fans und die sonstigen Gäste ausführlich über die unzähligen Anekdoten und persönlichen Erinnerungen, aber natürlich auch die aktuelle Situation - und das für den 7. Mai neu angesetzte Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück auf St. Pauli - austauschen.

Gegen 20.45 Uhr können sich die Gäste dann in einen der beiden Kinosäle begeben. Um 21.00 Uhr geht das königsblaue Warmmach-Programm los. "In den Kinosälen haben wir ein kleines Vorprogramm vorbereitet, um gemeinsam mit Dir auf unsere Vereinsgeschichte zurückzublicken, bevor wir mit dem Kultfilm starten", schreibt der Verein in der Einladung an seine Mitglieder. Die reservierten Tickets dafür gibt es beim Einlass. Der Film um "Dios-Mios-Fußballgott" mit Uwe Ochsenknecht startet dann danach.

Der Film endet etwa gegen 23 Uhr. Im Anschluss daran soll der Abend im Kreise der Vereinsfamilie ausklingen. Der Clou: Es wird eine besondere Kleiderordnung an diesem Abend geben. Und die lautet: Blau und Weiß! "Wir freuen uns, wenn Du in deinem besten Schalke-Dress kommst. Sei es Trikot, Kutte, Trainingsanzug oder Merch – Schalke 04 ist der Dresscode!" schreibt der Verein.